شكرا لقرائتكم خبر عن "الوزراء": من المقرر نقل وزارة الخارجية للعاصمة الإدارية بالكامل مرة واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن انتقال الوزارات للعاصمة الإدارية سيتم على مراحل، وهناك وزارات ستنتقل مرة واحدة، موضحاً أن وزارة الهجرة ستنتقل مرة واحدة، وكذلك وزارة الخارجية من الوزارات التى سينتقل أبنائها ككتلة واحدة إلى مبناهم الجديد فى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كل يوم"، على فضائية "ON E"، مع خالد أبو بكر، إلى أنه بعد إتمام النقل الكامل للوزارات سيؤول ملكيتها للصندوق السيادى لاستغلاله الاستغلال الأمثل.

من ناحية أخرى، أوضح أن ما شهدناه بعد مجئ الرئيس السيسى فى الساحل الشمالى هو أول تطوير حقيقى بمفهوم علمى للساحل الشمالى، لافتاً إلى أن الطلب فى العلمين أكثر من العرض المتاح.

وذكر أنه فيما يتعلق بغرب العلمين، فإن الحكومة تستهدف تطويره عند طريق إقامة مشروعات فندقية وسياحية، موضحاً أن المنطقة الواقعة بعد القرى السياحية الملاصقة لمنطقة العلمين غير مستغلة حتى الآن، وتم الاتفاق بين وزير السياحة والآثار ووزير الإسكان للتنسيق للاتفاق على قطع الأراضى التى يتم طرحها وآلية التسعير والسداد.