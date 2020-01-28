شكرا لقرائتكم خبر عن الوزراء: لم تسجل حالات إصابة بفيروس كورونا بين المصريين فى الصين حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تواصل مع سفير مصر في الصين للاطمئنان على أحوال الجالية المصرية.

وذكر "سعد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، على شاشة "الحياة"، مساء الثلاثاء، أن سفير مصر في الصين أكد أنه لم تظهر أي إصابة في الجالية المصرية حتى الآن، فضلا عن وجود خلية عمل داخل السفارة المصرية في بكين، للاطمئنان على الجالية المصرية.

وأوضح أن عملية إجلاء المصريين من ووهان أمر مرتبط بالسيادة الصينية، مناشدًا المصريين بالتواصل مع سفارتنا في بكين، منوها بأن السفير المصري لم يشر خلال محادثته مع رئيس الوزراء عما ينشر بشأن عدم قدرة الجالية المصرية ووهان على الحصول على طعام.

وفى مداخلة هاتفية بالبرنامج، تحدث يوسف أحمد، طالب مصرى فى مدينة ووهان الصينية، مشيرًا إلى أن هناك حظر تجوال وحجر صحى على المدينة، وخاصة أن فيروس كورونا ينتشر بشكل كبير جدًا.

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وذكر أنه يوجد أكثر من 350 مصريا فى مدينة ووهان، ويرغب فى الخروج من المدينة، لأن أعداد مرضى فيروس كورونا فى ارتفاع مستمر، مطالبًا بسرعة إجلائهم بشكل صحى فورًا.

بدوره قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن عمليات الإجلاء مرتبطة بقرار سيادى تصدره السلطات الصينية، مضيفًا :" يمكن ليوسف التواصل بالسفارة المصرية فورًا".

ورفعت العديد من الدول حول العالم حالة الطوارئ القصوى بسبب انتشار فيروس كورونا بشكل مرعب ومخيف فما من يوم جديد إلا ويظهر الفيروس فى دولة جديدة لترفع جميع الدول العالمية مستوى تحذيرات السفر إلى تلك المناطق لتصل إلى حد منع إصدار التأشيرات من وإلى تلك الدول، وفى ضوء تفشى فيروس كورونا بالصين، رفعت منظمة الصحة العالمية تقديرها لمستوى الخطر النابع منه على النطاق العالمى من "معتدل" إلى "مرتفع"، ورفعت وزارة الخارجية الأمريكية مستوى تحذير السفر إلى الصين من الثانى إلى الثالث، داعية المواطنين الأمريكيين إلى إعادة النظر في هذا الأمر نتيجة لتفشي فيروس كورونا المستجد.