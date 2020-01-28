شكرا لقرائتكم خبر عن عامر لـ"رامى رضوان": سددنا 4 مليارات دولار كامل مديونيات شركات صناعية أجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال طارق عامر محافظ البنك المركزى، إنه جارى إنشاء مقر جديد للبنك المركزى فى العاصمة الإدارية، وهناك 28 بنكًا بدأوا فى تنفيذ مقار لهم، مضيفًا :"العاصمة الإدارية وغيرها فكرة خارج الصندوق، وصممنا على تحرير سعر الصرف لأننا كنا رايحين فى مصيبة.. الآن يوجد تطوير كبير، ومشروعات ضخمة".

وأضاف طارق عامر خلال حواره مع الإعلامى رامى رضوان ببرنامج "مساء dmc" على شاشة قناة "dmc": "الخارج كان هيتجنن عشان مش عارفين بنوفر الفلوس وبنعمل المشروعات دى إزاى، ونحن لا نتأخر فى أى التزامات وسدنا كل التراكمات القديمة، ومنذ 4 سنوات كان علينا 6.5 مليار دولار ديون للشركات البترول الأجنبية سددناها جميعها، بجانب 4 مليارات دولار لشركات أجنبية صناعية سدناها بالكامل.. الآن أرصدة البنوك المصرية بالخارج وصلت لـ 17.5 مليار دولار بخلاف الاحتياطى.. هذه قوة لمصر واقتصادها".

وذكر "عامر" خلال حواره مع الإعلامى رامى رضوان، أنه وجه البنوك بتغيير مفهوم التعامل مع المصنعين وتقديم تسهيلات لهم لدعم الصناعة الوطنية.

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وأعلن البنك المركزي المصرى، فى وقت سابق، أن حجم التبادل التجارى بين مصر ودول العالم تراجع بشكل طفيف خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2019 /2020 ليبلغ 23 مليار دولار منها 15.9 مليار دولار واردات، و 7.2 مليار دولار صادرات، مقارنة بحجم التبادل التجاري الذي بلغ 23.2 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي 2018 /2019، منها 16.5 مليار دولار واردات و6.7 مليار دولار صادرات.

وذكر تقرير صادر عن البنك المركزي اليوم الأحد أن حجم التبادل التجاري بين مصر وأهم الشركاء التجاريين (14 دولة تستحوذ على 60% من إجمالي حجم التبادل التجاري) ارتفع ليبلغ نحو 15ر14 مليار دولار، مقارنة بنحو03ر14 مليار دولار.

وأوضح أن حجم الصادرات المصرية إلى أهم الشركاء التجاريين ارتفع خلال الربع الأول من العام المالي الحالي ليصل إلى 3ر4 مليار دولار، مقابل 1ر4 مليار دولار، فيما تراجع حجم الواردات المصرية ليبلغ 7ر9 مليار دولار، مقارنة بـ 8ر9 مليار دولار.