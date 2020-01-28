شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء لنواب المحافظين: تواصلوا مع بعضكم واستفادوا من خبراتكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، لنواب المحافظين خلال لقائه بهم بالأكاديمية الوطنية للتدريب، "احرصوا على استمرار التواصل بينكم وبين بعضكم فأنتم لستم منافسين لبعضكم البعض.. اعملوا جروب بينكم لتستفادوا من خبرات بعضكم البعض".

وأضاف رئيس الوزراء أن المنهج الذى اتبعه رئيس الحمهورية عبد الفتاح السيسي فى النهوض بمصر منهج غير تقليدى، ولذلك نحن نحتاج لأفكار خارج الصندوق .

ولفت رئيس الوزراء إلى إنه سيعقد بنفسه اجتماعات دورية مع نواب المحافظين كل فترة.

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ومن جانبها أشادت دينا عثمان، نائب محافظ مطروح، بالتدريب بالأكاديمية، وقالت إن الأكاديمية وفرت لها فرصة عرض بعض المشكلات التى تم رصدها وإيجاد حلول فورية.

وقال محمد موسى نائب محافظ المنوفية، إن المعايشة التى تمت بين نواب المحافظين خلال فترة التدريب خلقت روح من التعاون المشترك.

وقالت غادة ابو زيد، نائب محافظ أسوان، إنه هناك اقتراح تأمل أن يوافق عليه رئيس الوزراء وهو اجتماع دورى لنواب المحافظين

وجاء البرنامج التدريبي المكثف لنواب المحافظين الجدد تنفيذًا لتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتدريب الثلاثة وعشرين نائب الذين أدوا اليمين الدستورية في آخر نوفمبر الماضي، حيث قامت الأكاديمية بتصميم البرنامج من خلال تدريبهم على مهارات القيادة الفعالة ومهارات التواصل الفعال ومهارات الذكاء العاطفي والاجتماعي والمهارات الإدارية كإدارة الوقت وإدارة الأزمات وإدارة المشروعات وإدارة فرق العمل الناجحة وإدارة وقيادة التغيير والقانون والتعريف بمبادئ الإتيكيت والعلاقات العامة والتعامل مع الجمهور.