شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيدا لـ"الخليج 365".. فودافون تبلغ الحكومة بمفاوضات بيع حصتها بمصر لـSTC والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس التنفيذى لشركة فودافون العالمية نيكولاس ريد، على هامش لقائه برئيس الوزراء المصرى مصطفى مدبولى، ووزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت اليوم الثلاثاء، إنه حضر خصيصًا للقاء رئيس الوزراء لإخطار الحكومة المصرية رسمياً بأن شركة فودافون العالمية ستوقع مذكرة تفاهم مع شركة الاتصالات السعودية STC لبيع محتمل لحصة فودافون العالمية البالغة 55% في فودافون مصر.

وكان ”الخليج 365” قد أنفرد بمفاوضات مشغل الاتصالات السعودى وفودافون مصر، والتى تعد أكبر مشغل اتصالات فى مصر من حيث عدد المشتركين بإجمالى 44 مليون عميل تمثل حصة أكثر من 42% من السوق المصرى.

فيما أعرب رئيس الوزراء عن تقدير مصر لعلاقات التعاون مع مجموعة فودافون العالمية، وتلقى الدكتور مصطفى مدبولى تأكيد الرئيس التنفيذي لفودافون العالمية على استمرار باقى استثمارات شركة فودافون فى مصر، وان قرار الشركة يرتبط باستراتيجيتها على المستوى العالمى، وتمنى الدكتور مصطفى مدبولي للشركة التوفيق فى الفترة المقبلة.

ووفقا لبيان مجلس الوزراء، فقد أوضح نيكولاس ريد أن قرار فودافون العالمية يرتبط بالأساس باستراتيجية الشركة لتركيز استثماراتها، وهو ما يفسر خروج الشركة مؤخرا من العديد من الأسواق الرئيسية.

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وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة فودافون العالمية، إن مصر كانت وستظل من أفضل الأسواق التى عملت بها الشركة، بدليل أن فودافون ستستمر فى تقديم الخدمات الأخرى فى مصر، وفى مقدمتها مراكز البيانات ومراكز التميز التى تعتزم الشركة زيادة الاستثمارات والعمالة بها فى الفترة القادمة؛ فضلاً عن استمرار تعاقدات فودافون العالمية فى منظومة التأمين الصحى الشامل.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن السوق المصري سوق واعد وأن قطاع الاتصالات المصري جاذب للاستثمارات، وهو ما يفسر اقدام وقبول شركة بحجم stc للاستثمار فيه؛ مشيرا الى تأكيد مسئولى فودافون العالمية على أن مستوى الخدمات التى تقدم لعملاء الشركة فى مصر لن يتأثر مطلقاً نتيجة عملية البيع المحتملة؛ مؤكدا على أنه في حالة إتمام البيع ستقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتأكد من استمرارية الحفاظ على جودة تقديم الخدمات وحقوق المشتركين، انطلاقا من حرص الدولة على ضمان جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سوف تستمر فى التعاون مع فودافون العالمية فى باقى المشروعات المنفذة في الوقت الراهن، والتي تشمل المراكز الإقليمية المتخصصة فى تصدير الخدمات التكنولوجية والتي سيتم من خلالها توفير ألف فرصة عمل جديدة؛ بالإضافة إلى تعاقدات منظومة التأمين الصحى الشامل.