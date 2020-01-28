شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة النقل: كاميرات المراقبة أثبت أن الأب المنقذ لابنته خالف تعليمات السلامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة النقل إنه بمراجعة وتفريغ الكاميرات الخاصة بمحطة الإسماعيلية للسكك الحديدية للوقوف على ملابسات واقعة الفيديو المتداول فى وسائل الإعلام المُختلفة، تبين أن المواطن كان يستقل قطار الركاب رقم 286 القادم من بورسعيد إلى الإسماعيلية والذى توقف بمحطة الإسماعيلية بالرصيف رقم 1.

وأضافت وزارة النقل فى بيان لها، أنه بدلا من أن ينزل المواطن من باب القطار المخصص لنزول الركاب على رصيف 1 للوصول إلى رصيف رقم 2 عبر النفق الموجود بين الرصيفين، وقام المواطن بالخروج من الباب المخالف للقطار 286 ليعبر عبر فواصل عربات أحد قطارات البضائع المخزنة على رصيف رقم 2 مخالفا بذلك تعليمات السلامة والأمان الخاصة بركوب قطارات السكة الحديد .

واستطردت وزارة النقل: "أثناء عبوره بين فواصل عربات قطار البضائع وقعت ابنته بين الرصيف وقطار البضائع فقام الأب بالنزول لمساعدة ابنته للصعود إلى الرصيف وتصادف تحرك قطار البضائع فى ذلك الوقت .

وتابعت وزارة النقل انتهت وتهيب وزارة النقل بالمواطنين باتباع تعليمات السلامة والأمان عند استخدام هذا المرفق الحيوى الذى ينقل ملايين الركاب سنويا حفاظا على سلامتهم وأرواحهم والعبور من الأماكن المخصصة لذلك ( كبارى مشاة- أنفاق) عند استخدام مرفق السكة الحديد وعدم العبور من الأماكن غير المخصصة لذلك.