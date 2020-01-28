شكرا لقرائتكم خبر عن طارق عامر: مصر حققت الاستقرار.. وعائدات السياحة وصلت لـ 12.6 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق عامر محافظ البنك المركزى، أن الدولة المصرية عبرت مرحلة صعبة وأزمة كانت تحمل قلقا كبيرا، ومرت بنجاح، ووصلت الآن لحالة نفسية واستقرار كبير.

وقال "عامر" خلال حواره مع الإعلامى رامى رضوان ببرنامج "مساء dmc" على شاشة قناة "dmc"، إن البنك المركزى مؤسسة قوية وعريقة وبها من القدرات والكفاءات الكثير.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تجنبت الصدمات، وجاهزة لهذا الاستقرار بفضل ما تمتلكه من موارد، موضحًا أن مصر كانت تعانى مشكلة فى السياحة بسبب سقوط الطائرة الروسية، مما تسبب فى انخفاض الوراد من السياحة بنسبة 75% وهذا بمثابة ضربة قوية، وأثر على ميزان المدفوعات، وأثرت على الأسواق".

وواصل: "العملية الأمنية عملية مهمة جدًا، والسياحة المصرية عادت الآن مرة أخرى وحققت 12.6 مليار دولار، وهذا مؤشر كبير على تحسن الأوضاع".

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وأعلن البنك المركزى المصرى، أن حجم التبادل التجارى بين مصر ودول العالم تراجع بشكل طفيف خلال الربع الأول من العام المالى الحالى 2019 /2020 ليبلغ 23 مليار دولار منها 15.9 مليار دولار واردات، و 7.2 مليار دولار صادرات، مقارنة بحجم التبادل التجاري الذي بلغ 23.2 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي 2018 /2019، منها 16.5 مليار دولار واردات و6.7 مليار دولار صادرات.

وذكر تقرير صادر عن البنك المركزى اليوم الأحد أن حجم التبادل التجاري بين مصر وأهم الشركاء التجاريين (14 دولة تستحوذ على 60% من إجمالي حجم التبادل التجاري) ارتفع ليبلغ نحو 15ر14 مليار دولار، مقارنة بنحو03ر14 مليار دولار.

وأوضح أن حجم الصادرات المصرية إلى أهم الشركاء التجاريين ارتفع خلال الربع الأول من العام المالي الحالي ليصل إلى 3ر4 مليار دولار، مقابل 1ر4 مليار دولار، فيما تراجع حجم الواردات المصرية ليبلغ 7ر9 مليار دولار، مقارنة بـ 8ر9 مليار دولار.