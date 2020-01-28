شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: نحقق فى واقعة تعذيب طفلة "دار أيتام العاشر من رمضان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد العقبى، المتحدث الإعلامى لوزارة التضامن، إن الوزارة تحقق فى واقعة تعذيب طفلة فى دار أيتام بالشرقية منذ أيام، مضيفا أن تم التعامل مع الواقعة قبل انتشار الفيديو على السوشيال ميديا.

وأوضح "العقبى" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، والإعلامى حسام الحداد، على شاشة "الحياة"، أن الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي تعطى اهتماما خاصا بدور الأيتام، موضحًا أنه منذ 4 أيام كان هناك واقعة تعذيب أخرى بدار أيتام خاصة بالفتيات وشبيه بتلك الواقعة.

وذكر الدكتور محمد العقبي، أن وزيرة التضامن الاجتماعي قامت بزيارة مفاجئة لدار رعاية الأيتام فى منتصف الليل للتأكد من جميع الأوضاع، مشيرا إلى أن السيدة التى قامت بتعذيب الطفلة فى دار الأيتام بالشرقية هى رئيسة مجلس الإدارة بالدار.

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وكان قد أمر المستشار عصام المنشاوى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل، حول واقعة اعتداء مدير دار ايتام "نهر الحياة" فى العاشر من رمضان، على نزيلات الدار من الفتايات، بالضرب المبرح وتوجيه السباب والشتائم، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو يظهر مسئولة الدار بالاعتداء على الفتايات بمواقع التواصل الاجتماعى.

كما أمرت النيابة الادارية، بالتحقيق فى جميع مخالفات الدار التى تشوبه للتأكد من رعاية الفتيات اليتيمات من نزيلات الدار.

وكان الخليج 365 انفرد بنشر مقطع الفيديو الذى أظهر مسئولة دار ايتام " نهر الحياة " فى منطقة العاشر من رمضان، بالاعتداء بالضرب المبرح على فتاة من نزيلات الدار، مستخدمة عصا خشبية، مما اضطر باقى النزيلات للتدخل للدفاع عن زميلتهم من بطش مديرة الدار.