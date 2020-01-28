شكرا لقرائتكم خبر عن طارق عامر: قناة السويس الجديدة أسهمت بزيادة قدرها 13 مليار جنيه سنويًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال طارق عامر، محافظ البنك المركزى، إن إيرادات قناة السويس كانت 5 مليار و120 مليون دولار عام 2015، وخلال 2018/2019 وصلت لـ 5 مليارات و 750 مليون دولار بزيادة قدرها 800 مليون دولار سنويًا، بما يعنى 13 مليار جنيه زيادة فى السنة، مستطردًا: "القناة الجديدة أسهمت بزيادة قدرها 13 مليار جنيه سنويًا.. بما يعنى أن المشروع جاب مصاريفه فى 3 سنوات".

وذكر "عامر" خلال حواره مع الإعلامى رامى رضوان ببرنامج "مساء dmc" على شاشة قناة "dmc"، أن تحويلات المصريين بالخارج ساهمت فى تحسن كبير بالاقتصاد المصرى، حيث قاربت الآن لأكثرمن 26 مليار دولار، بالإضافة للنقد القادم مع الركاب من الخارج، مضيفا: "هذا النقد يدخل فى البنوك بعد دخول مصر، وخلال الـ 3 سنوات الماضية صدرت البنوك كاش بقيمة حوالى 36 مليار دولار، بما يعادل 11 مليار دولار فى العام الواحد". وأوضح أن الشمول المالى مسألة مهمة تتضمن تطوير أساليب التعامل مع الأسواق.

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وأعلن البنك المركزي المصري، أن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول العالم تراجع بشكل طفيف خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2019 /2020 ليبلغ 23 مليار دولار منها 15.9 مليار دولار واردات، و 7.2 مليار دولار صادرات، مقارنة بحجم التبادل التجاري الذي بلغ 23.2 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي 2018 /2019، منها 16.5 مليار دولار واردات و6.7 مليار دولار صادرات.

وذكر تقرير صادر عن البنك المركزي اليوم الأحد أن حجم التبادل التجاري بين مصر وأهم الشركاء التجاريين (14 دولة تستحوذ على 60% من إجمالي حجم التبادل التجاري) ارتفع ليبلغ نحو 15ر14 مليار دولار، مقارنة بنحو03ر14 مليار دولار.

وأوضح أن حجم الصادرات المصرية إلى أهم الشركاء التجاريين ارتفع خلال الربع الأول من العام المالي الحالي ليصل إلى 3ر4 مليار دولار، مقابل 1ر4 مليار دولار، فيما تراجع حجم الواردات المصرية ليبلغ 7ر9 مليار دولار، مقارنة بـ 8ر9 مليار دولار.