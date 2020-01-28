شكرا لقرائتكم خبر عن أبو مازن تعليقا على "خطة ترامب للسلام": صفعة العصر لا نقبلها وسنردها صفعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق رئيس دولة فلسطين، محمود عباس أبو مازن، على خطة ترامب للسلام، قائلاً:"هذه تعد صفعة العصر..ولن تمر وسنردها صفعات أن شاء الله وفى المستقبل ولم نجد جديداً يضاف فيما قيل"، مشدداً على أنه متمسك بكافة حقوق الشعب الفلسطينى وعلى رأسها القدس عاصمة لنا.

وأضاف "أبو مازن"، خلال مؤتمر صحفى له، أن ما أعلن عنه الرئيس الأمريكى يعد نهاية مشروع وعد بلفور، الذى صاغته أمريكا وبريطانيا. وتابع قائلا:"كل ما قيل هو كلام هراء ونرد عليه بالقول"، قائلا:"ألف مرة لا لا لا صفقة العصر".

وأوضح الرئيس الفلسطينى، أن وعد بلفور صناعة أمريكية بريطانية، متابعا:" أمريكا هى التى صاغته مع بريطانيا ووضعته فى ميثاق عصبة الأمم وهى ليست عضواً فيها ".

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قد أعلن خلال مؤتمر صحفى عقد، ملامح خطته للسلام التى رفض المشاركة فيها الجانب الفلسطينى دون التطرق لأى تفاصيل.

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وقال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، خلال المؤتمر الصحفى، إن رئيس الوزراء الإسرائيلى "نتنياهو" اتخذ خطوة عملاقة نحو السلام بالأمس، مؤكدا أنه أخبرنه باستعداده لدعم هذه الرؤية، وجعلها أساسا لمفاوضات المباشرة بين الطرفين، والجينرال بينيانس دعم هذه الرؤية من أجل أن تحدث هذه الإنفراجة الكبرى فى النزاع الفلسطينى الإسرائيلى، كذلك وعلى غرار هذا، لدينا وضع يجب أن نتعامل وهو هدر الذى يحدث فى ذلك الوقت والشعب الإسرائيلى يريد السلام بأى طريقة.

وأضاف ترامب: هذه أول مرة إسرائيل تنشر خريطة تتحدث عن الأراضى التى ستقدمها مقابل تحقيق السلام، هذه خطوة غير مسبوقة وتطور كبير، وشكرا لرئيس الوزراء الإسرائيلى على هذه الخطوة الشجاعة، ولدينا الكثير من الأقوياء شكرا على هذه الجهود حتى يكون هذا الاعتراف قابل للتحقيق، نقوم على عمل وجود دولة فلسطينية، تحت هذه الرؤية ستظل القدس العاصمة غير المقسمة لإسرائيل.

وأضاف الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أن العلاقات الأمريكية الإسرائيلية لم تكن فى أى يوم من الأيام أقوى مما هى عليه اليوم، متابعاً أنه حان الوقت من أجل طى الصفحة الدموية، وواشنطن مستعدة للتعامل مع جميع الأطراف. وتابع دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفى، مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نيتنياهو، نحن ملتزمون أمام الإنسانية لتحقيق هذه الخطة.

وأضاف ترامب أن أمريكا لا يمكن أن تصنع السلام لوحدها، هناك العديد من المسلمين لم يزوروا المسجد الأقصى والعديد من المسيحيين لم يزوروا الضفة الغربية ولم يزورو الكنائس المسيحية والأماكن المقدسة الواردة فى الإنجيل، فى الواقع كل البشرية يجب أن تتمتع بزيارة الأماكن المقدسة، الآن العالم مترابط أكثر من أى وقت مضى.

وأضاف: هناك أرض قديمة مقدسة لا يجب أن تكون أرضا للنزاع وأنما أرض للسلام، أشكركم على كل هذا العمل.