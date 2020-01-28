طبيب يكشف سبب ظهور فيروس كورونا بالصين.. وطرق الوقاية (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – يوسف عفيفي:

قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن الوضع في مصر ولا يوجد ما يستدعي الخوف بشأن تسلل فيروس كورونا المستجد إلى مصر.

وكشف بدران، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" اليوم الثلاثاء، أسباب ظهور فيروس كورونا بالصين، موضحا أنها ترجع إلى التأخر في الإبلاغ عن الحالات المصابة، واختلاف المأكولات في الشارع الصيني عن مصر، حيث يأكلون الدبة والمرموط "الفار الكبير" والتماسيح والثعابين والخفافيش، وانتقلت العدوى عن طريق هذه المأكولات بجانب البائعين.

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وأوضح أن الأعراض تشمل "دور البرد الطبيعي وضيق في التنفس والتعب والسخونة"، لافتا إلى أن الحالات المتوفية جاءت نتيجة الحمي والتعب والسعال الجاف وضيق في التنفس والبلغم والحالات الشديدة والالتهاب الرئوي، مشيرا إلى أن جميع المتوفين مدخنين و73% من الإصابات رجال وأغلبهم يعاني من الأمراض المزمنة مثل الضغط المرتفع والقلب وأمراض الكلى والربو.

وأشار إلى أن طرق الوقاية من المرض، تتمثل في طلب الإسعاف مباشرة حال الإحساس بالتعب والسخونية الشديدة، وعدم تقبيل الأطفال في الفم وغسل اليدين والأنف والفم بشكل مستمر وعدم لمس الفم أو العين، إذ أن الفيروس ينتقل عن طريق العدوى ويكتشف أصحاب نقص "المناعة" الضعيفة.