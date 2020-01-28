رئيس الوزراء: أسس أكاديمية وعلمية في اختيار نواب المحافظين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن سعادته بوجوده في الأكاديمية الوطنية للتدريب، ولقاء نواب المحافظين.

وقال مدبولي خلال حواره مع نواب المحافظين اليوم الثلاثاء، إن اختيار النواب الجدد تم على أسس تميز أكاديمي وعلمي، والتحدي وقت الاختيار كان يتطلب إلمام المرشح بالشأن العام.

وأضاف أنه في الماضي كان يتم اختيار نواب المحافظين والوزراء من خلفية مجال تخصصه الدقيق لكنه لم يكن شرطا للنجاح.

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وشدد على ضرورة الانخراط في العمل الحكومي، موضحا انه كان هناك حرص شديد قبل اختيار النواب بأن يكون هناك تدريب للانخراط في العمل العام وكنا حريصين على نجاح التجربة.

وأكد مدبولي أن التديب جاء بتوجيهات من الرئيس السيسي والذي منحنا كل سبل النجاح والاهتمام بهم وكل الامكانيات لنجاح التجربة الشبابية الجديدة.

وأشار مدبولي، إلى أنه التقى بالنواب الجدد قبل حلف اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي، للتأكيد على نجاح التجربة الشبابية الجديدة ولو نجح نصف العدد المختار نكون قد نجحنا بأن يكونوا هم المحافظين الجدد في المستقبل القريب، وأن يكون هناك شباب يتولى أعلى المناصب القيادية في مصر.