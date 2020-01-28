مريم نعوم: "بين بحرين" غير متحامل على الرجل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عاطف:

تصوير - محمود بكار:

نفت السيناريست مريم نعوم، أن يكون فيلم "بين بحرين" متحاملا على الرجل، قائلة: "الفيلم غير متحامل على الرجل، لأنه قدم عدة نماذج داعمة للمرأة ومتفهمة لها ولشخصيتها".

وأضافت خلال ندوة لمناقشة فيلم "بين بحرين"، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم الثلاثاء: "من هذه الشخصيات نجد أبو الدكتورة وهو نموذج إيجابي نجح أن يزرع في نجلته الطموح، وكذلك الشيخ الإسلامي، حتى شخصية "حسن"، بطل الفيلم فإنه لم يكن سيئا على طول الخط، وإنما كان لديه الناحيتين مثل كل الناس".

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وتابعت: بالعكس، الفيلم تحامل على المرأة أيضا، وانتقد أداء عددًا من السيدات، وحاولنا خلاله أن نلمس الواقع ونقدم دراما واقعية، من خلال هذه الشخصيات، ولم نسع لإدانة أحد.

وأكدت نعوم أن صناع العمل فكروا في عدم عرض الفيلم في العاصمة فقط، وقرروا توصيل الفيلم للناس في بيوتهم.

وقالت: حسب علمي سيتم عرض الفيلم في قصور الثقافة ومراكز دعم المرأة فضلا عن عرضه في التليفزيون، لأننا نريد أن يتم مشاهدة الفيلم بشكل جدي.