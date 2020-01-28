"فتاة دار أيتام العاشر من رمضان وخفض قيمة رصيد كروت الشحن".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الإثنين، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

النائب العام يأمر بالتحقيق في واقعة فتاة دار الأيتام

أمر النائب العام، بإجراء تحقيقات عاجلة في واقعة المشهد المنشور على وسائل التواصل الاجتماعي؛ والذي تظهر فيه مسئولة بأحد دور الأيتام بمدينة العاشر من رمضان وهي تضرب فتاة بالدار.

"ذبح صديق الطفولة".. تفاصيل مقتل شاب في العمرانية بسبب 2000 جنيه

ألقت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة بالاشتراك مع ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية القبض على سائق لاتهامه بقتل شاب بمنطقة العمرانية بسبب خلافات مالية.

لامتناعه عن تسليم ميراث أقاربه.. الجنح تؤيد حكم حبس مجدي عبد الغني سنة

قضت محكمة جنح الدقي، اليوم الثلاثاء، بقبول معارضة مجدي عبد الغني -عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق-، على حكم حبسه سنة وتغريمه 100 ألف جنيه، شكلًا وفي الموضوع، تأييد الحكم المعارض فيه وحبسه.

حكم بحبس أحمد الفيشاوي سنة لامتناعه عن دفع نفقة ابنته

عاقبت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار حسام الدين البدوي، الفنان أحمد الفيشاوي، بالحبس لمدة سنة، على خلفية امتناعه عن تنفيذ أحكام نفقات وأجور، أقامها ضده المحامي شعبان سعيد، وكيلًا عن ابنته لينا الفيشاوي.

"الديب" يطالب بإلغاء تغريم "العادلي" 500 جنيه في الاستيلاء على أموال الداخلية

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طالب المحامي فريد الديب، دفاع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، بإلغاء حكم الجنايات الصادر بتغريم موكله مبلغ 500 جنيه، لاتهامه بالاستيلاء على أكثر من 2 مليار جنيه من أموال وزارة الداخلية.

جاء ذلك خلال نظر الطعن على الحكم أمام محكمة النقض اليوم الثلاثاء، التي قررت حجزه للحكم لجلسة 24 مارس المقبل.

"القضاء الإداري": تأييد قرار الاتصالات بخفض قيمة رصيد كروت الشحن

أيدت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة، قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمتضمن الموافقة على خفض رصيد كروت شحن المحمول بنسبة 36% من القيمة الفعلية المدفوعة للكارت.

بالأسماء.. الداخلية ترد الجنسية لـ12 مواطنًا وتبعد فلسطينيا خارج البلاد

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، قرار لوزارة الداخلية برد الجنسية المصرية لـ12 شخصًا، وإبعاد فلسطيني خارج البلاد للصالح العام.

ونص القرار الذي حمل رقم 2405 لسنة 2020، على رد الجنسية المصرية لكل من الـ12 شخصًا المدرجة أسماؤهم، (أولهم أحمد ماجد محمد، وآخرهم منى عبد المنعم محمد).

في يوم واحد.. ضبط 142 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 60 ألف حكم قضائي

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

"الجبال والخيالة وكشف المفرقعات والمخدرات.. أبرز مهارات الشرطة في احتفالها بعيدها الـ 68

انطلقت فاعليات احتفال وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، بالذكرى الـ 68 ملحمة البطولة، بعروض الأسلحة والمركبات وتدريبات لطلاب كلية الشرطة بمقر أكاديمية الشرطة في التجمع الأول.

وأجرى طلاب كلية الشرطة، عروض الجبال لاستعراض الجهود في اقتحام البؤر الإجرامية وأوكار الخارجين عن القانون.