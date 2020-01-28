رئيس نادي القضاة يهنئ وزير الداخلية بعيد الشرطة الـ68

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة الداخلية، المستشار محمد عبدالمحسن رئيس مجلس إدارة نادى القضاة، وعددا من أعضاء مجلس إدارةا لنادى، لتقديم التهنئة للوزير الداخلية ولهيئة الشرطة بمناسبة عيد الشرطة الـ68.

فى بداية اللقاء أعرب المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادى القضاة عن خالص تقديره ورجال القضاء للدور الذى يضطلع به رجال الشرطة فى حماية أمن واستقرار الوطن، مؤكداً أن معركة الخامس والعشرين من يناير عام 1952 بمدينة الإسماعيلية الباسلة والتى نسجت منها الشرطة المصرية عيداً لها باعتبارها صفحة خالدة تسطر كفاح وتضحيات رجال الشرطة للدفاع عن الوطن وحماية ترابه، قد استقرت فى ضمير الأمة ووجدانها ، وصارت رمزاً متجدداً لبطولات رجال الشرطة المصرية الأوفياء الذين خاضوا أشرس المعارك وجادوا خلالها بأرواحهم الطاهرة من أجل عزة وكرامة وطنهم وأمن وسلامة شعبه.

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وأعرب "عبد المحسن" عن تمنياته وكافة رجال القضاء لرجال الشرطة بالتوفيق والسداد فى أداء واجبهم الوطنى نحو تحقيق رسالة الأمن السامية وإرساء دعائم الإستقرار.

من جانبه أعرب وزير الداخلية عن تقديره لحرص أعضاء نادى القضاة على تقديم التهنئة لرجال الشرطة فى عيدهم، والذى يعكس مدى التقدير للدور الذى يضطلع به رجال الشرطة فى الحفاظ على أمن واستقرار أبناء الشعب المصرى العظيم.

وأشاد وزير الداخلية بدور القضاء المصرى الشامخ ورجاله الأجلاء فى تطبيق قيم العدالة والرسالة السامية التى يحملون أمانتها، مؤكداً على التكامل الوظيفى بين القضاء والشرطة وبأنهما يعملان للصالح العام للحفاظ على احترام القانون وهيبة الدولة فى جميع القطاعات وعلى كافة الأصعدة من أجل بسط الأمن وتحقيق العدالة والسعى الدائم للحفاظ على الاستقرار لتحقيق التنمية المستدامة للوطن.