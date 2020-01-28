محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 7 متهمين بالاستيلاء على أموال شركة العامرية للصناعات الدوائية، لجلسة الغد؛ لاستكمال المرافعة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال، وعضوية المستشارين علاء كمال البيلي، وأيمن عفيفي، ومحمد أحمد راشد.
وكشف قرار الإحالة الصادر من نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار علي الهواري، المحامي العام الأول، أن المتهمين بصفتهم موظفين بإحدى الشركات المساهمة "شركة العامرية للصناعات الدوائية" استولوا بغير حق وبنية التملك على أموال الشركة جهة عملهم؛ بأن استولوا على بضائع قيمتها 621 ألف جنيه، باستصدار قسائم بيع، بأصناف بضائع على ذمة تسليمها لعملاء الشركة جهة عملهم على خلاف الحقيقة، وقدموها للمختصين من أمناء المخازن بجهة عملهم لصرفها.
كانت هذه تفاصيل خبر تأجيل محاكمة 7 متهمين بالاستيلاء على أموال "العامرية للصناعات الدوائية" للغد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.