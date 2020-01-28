تأجيل محاكمة 7 متهمين بالاستيلاء على أموال "العامرية للصناعات الدوائية" للغد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 7 متهمين بالاستيلاء على أموال شركة العامرية للصناعات الدوائية، لجلسة الغد؛ لاستكمال المرافعة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال، وعضوية المستشارين علاء كمال البيلي، وأيمن عفيفي، ومحمد أحمد راشد.

وكشف قرار الإحالة الصادر من نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار علي الهواري، المحامي العام الأول، أن المتهمين بصفتهم موظفين بإحدى الشركات المساهمة "شركة العامرية للصناعات الدوائية" استولوا بغير حق وبنية التملك على أموال الشركة جهة عملهم؛ بأن استولوا على بضائع قيمتها 621 ألف جنيه، باستصدار قسائم بيع، بأصناف بضائع على ذمة تسليمها لعملاء الشركة جهة عملهم على خلاف الحقيقة، وقدموها للمختصين من أمناء المخازن بجهة عملهم لصرفها.