النائب العام يأمر بالتحقيق في واقعة فتاة دار الأيتام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

أمر النائب العام، بإجراء تحقيقات عاجلة في واقعة المشهد المنشور على وسائل التواصل الاجتماعي؛ والذي تظهر فيه مسئولة بأحد دور الأيتام بمدينة العاشر من رمضان وهي تضرب فتاة بالدار.

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي قد وجهت مديرية التضامن الاجتماعي بانتقال لجنة لفحص بلاغ؛ بشأن المشهد المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي ظهرت به المسئولة تضرب الفتاة بلوح خشبي سميك؛ واستمرت بضربها ضربًا مبرحًا متجاهلة رجاء وتوسل فتيات أخريات بالدار للتخفيف عنها؛ حتى انكسر اللوح.

وانتقلت اللجنة رفقة مأمور الضبط القضائي بالمديرية إلى الدار؛ حيث حرر محضرًا بالواقعة أحيل للنيابة العامة.