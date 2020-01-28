النيابة الإدارية تفتح تحقيقًا عاجلًا في واقعة تعذيب فتاة بدار أيتام العاشر من رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

أمر المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل في واقعة تعذيب فتاة بإحدى دور الأيتام بالعاشر من رمضان.

وصرّح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، في بيان اليوم الثلاثاء، بأن القرار يأتي في ضوء ما رصدته إدارة الإعلام بالنيابة الإدارية، وما تم تداولته المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي بتاريخ اليوم الثلاثاء الموافق ٢٨ / ١ / ٢٠٢٠، والذي تضمن تعدي إحدى مشرفات دار "نهر الحياة" بالعاشر من رمضان على إحدى فتيات الدار بالضرب المبرح باستخدام عصا.

وأضاف أن الفحص المبدئي بيّن أن من ظهرت في مقطع الفيديو هي رئيس مجلس إدارة الدار المجمد عضويتها من قبل وزارة التضامن.

أوضح أنه وفقًا لما أثير من شبهات حول تكرار مثل تلك الواقعات من المذكورة سالفًا على عدد من فتيات الدار، فقد أمر المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية بفتح تحقيق عاجل في الواقعة مع إعلان نتائج التحقيقات فور انتهائها على الرأي العام.