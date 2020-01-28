أخبار مصر | "النقل" تعلن التفاصيل الكاملة لفيديو "سوبر بابا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "النقل" تعلن التفاصيل الكاملة لفيديو "سوبر بابا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة النقل في بيان لها اليوم، تفاصيل الفيديو المتداول في وسائل الإعلام المُختلفة لمواطن يحتضن ابنته بين رصيف السكة الحديد وأحد قطارات البضائع بمحطة الإسماعيلية، أنه بمراجعة وتفريغ الكاميرات الخاصة بمحطة الاسماعيلية للسكك الحديدية للوقوف على ملابسات الواقعة تبين ما يلي:

▪ المواطن كان يستقل قطار الركاب رقم 286 القادم من بورسعيد الى الاسماعيلية والذي توقف بمحطة الاسماعيلية بالرصيف رقم 1.