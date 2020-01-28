أخبار مصر | "عربية النواب" تصف صفقة القرن بـ"وعد بلفور الجديد"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عربية النواب" تصف صفقة القرن بـ"وعد بلفور الجديد" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن إعلان الرئيس دونالد ترامب، عن ملامح صفقة القرن، وإعلان القدس عاصمة لاسرائيل، بمثابة وعد بلفور جديد.

وأشار أباظة في بيان له، إلى أن لجنة الشئون العربية ستعقد اجتماعا، لمناقشة التطورات الأخيرة فيما يخص صفقة القرن، خاصة أن مصر دائما ما تؤكد وقوفها ومساندتها للشعب الفلسطينى فى حقه بعدم التعدى على أراضيها.

وتابع:" قام ترامب الذى لا يملك شئ فى أراضى فلسطينى بمنح نتينياهو الذى لا يستحق أراضى الدولة العربية الشقيقة ".

وأشاد أباظة بما وصفه بالموقف القوى والشجاع للدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى أفسد المخطط الأمريكى، الذى كان يهدف لمنح الفلسطينين أى أراض من سيناء، مؤكدا أن الرئيس السيسى وعد فصدق.

Advertisements

كان رئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن الخطة المقترحة للسلام تضمن أن تكون القدس عاصمة لإسرائيل وغير مقسمة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض برفقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وخرجت مظاهرات كبيرة في مدن الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، اليوم الثلاثاء، رفضا للخطة الأمريكية المزعومة، والتي تأتي وسط رفض فلسطيني لوساطة الإدارة الأمريكية الحالية.

ورفضت السلطة الفلسطينية قبل أشهر أي وساطة أمريكية في مفاوضات سلام، معتبرة أن قرارات مثل الاعتراف بمشروعية المستوطنات وبالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، أمور تقتل عملية السلام وتعتبر انحيازا كامل للرغبات الإسرائيلية على خلاف القرارات الدولية والأممية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.