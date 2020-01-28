أخبار مصر | الهندسة الكهربائية: إعداد دراسة لإنشاء محطة شمسية بنادي المهندسين (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهندسة الكهربائية: إعداد دراسة لإنشاء محطة شمسية بنادي المهندسين (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت شعبة الهندسة الكهربائية بالنقابة العامة للمهندسين، برئاسة المهندس فاروق الحكيم، جمعيتها العمومية العادية.

جاء ذلك في حضور المهندس أشرف نصير، وكيل الشعبة والمهندس أحمد فؤاد عبد السلام، أمين الشعبة، وعدد من مهندسي الكهرباء، وذلك بعد تأجيلها لمدة ساعتين لعدم؛ اكتمال النصاب القانوني وبعد حضور أكثر من 50 عضوًا حسب نص القانون 66 لسنة 1974.

وأكد المهندس فاروق الحكيم، على أن نقابة المهندسين تعمل على استعادة الريادة والدور المتميز للمهندسين المصريين والحفاظ على كرامة المهنة، والمشاركة الفعالة في تطوير التعليم الهندسي.

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وأوضح "الحكيم" أن دور النقابة كبير من خلال المشاركة في المشاريع القومية للدولة، وذلك من منطلق أنها الهيئة الاستشارية الهندسية للدولة طبقًا للمادة رقم (1) من قانون إنشاء النقابة.

وأضاف رئيس الشعبة أن شعبة الهندسة الكهربائية تعمل على تحقيق وتنفيذ أهداف النقابة ومهام اختصاصاتها طبقًا للمادة 77 لسنة 1971، وكذلك النظر في شئون المهنة ورفع مستواها، مشيرًا إلى أن الشعبة قد حققت أنشطة وإنجازات لا بأس بها خلال العام الماضي، منها متابعة تشغيل أول محطة للطاقة الشمسية بنقابة المهندسين في الوادي الجديد بقدرة 10كيلو وات، والتي تم إنشاؤها بالمشاركة مع مركز تحديث الصناعة ومنحة بقيمة 50% قدّمها مركز تحديث الصناعة طبقًا لبروتوكول تعاون موقّع مع النقابة، ويعتبر ذلك نموذجًا استرشاديًا لباقي النقابات الفرعية الأخرى.

وقال "الحكيم": إن الشعبة قامت بإعداد الدراسة الفنية لإنشاء محطة شمسية بنادي المهندسين بالسادس من أكتوبر التابع للنقابة الفرعية بالجيزة بالتعاون مع لجنة الطاقة والحفاظ على البيئة بالنقابة العامة، وتسعى الشعبة للحصول على منحة تساهم في تكلفة إنشاء المحطة.

كما قامت الشعبة بإقامة ندوة مخصصة عن الطاقة النووية، وأخرى عن آفاق الطاقة المتجددة ومستقبل الكهرباء في مصر، حاضر فيهما كبار المتخصصين، وكذلك شاركت في عدة مؤتمرات، مثل مؤتمر "ميبكون" للهندسة الكهربائية الذي نظمته جامعة طنطا.