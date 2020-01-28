أخبار مصر | 'تأديب الصحفيين' تقرر مد أجل النطق بالحكم في التحقيق مع عماد أديب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'تأديب الصحفيين' تقرر مد أجل النطق بالحكم في التحقيق مع عماد أديب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت هيئة التأديب الابتدائية بنقابة الصحفيين، برئاسة وكيل أول النقابة جمال عبدالرحيم، مد أجل النطق بالحكم في الدعوة التأديبية المتهم فيها عمادالدين أديب مالك جريدة العالم اليوم، وجمال عنايت رئيس مجلس الإدارة، ونجلاء ذكري رئيس التحرير، لجلسة 12 فبراير المقبل، لحين اكتمال حضور أعضاء الهيئة.

صدر القرار من الهيئة برئاسة جمال عبدالرحيم وكيل أول النقابة، وعضوية وحضور صالح الصالحي عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ومحمد يحيى يوسف عضو مجلس النقابة.

كانت هيئة التأديب انتهت من سماع أقوال جمال عنايت ونجلاء ذكري، فيما لم يحضر عمادالدين أديب الجلسات، رغم إخطاره أكثر من مرة، وقررت الهيئة حجز القضية لجلسة 12 فبراير المقبل للحكم.

وكانت لجنة التحقيق النقابية أحالت عماد الدين أديب، وجمال عنايت، ونجلاء ذكري إلى هيئة التأديب، لمخالفتهم قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970، وميثاق الشرف الصحفي في النقابة، وطالبت بتطبيق أقصى عقوبة، في شكاوى مقدمة ضدهم من بعض الصحفيين العاملين بالجريدة بسبب فصلهم تعسفيًا، وإغلاق ملفاتهم التأمينية منذ عام 2014.

يذكر أن هيئة التأديب عقدت عدة جلسات خلال شهري نوفمبر، وديسمبر الماضيين، استمعت خلالها لأقوال نجلاء ذكري وجمال عنايت، فيما لم يحضر عماد أديب الجلسات التأديبية، وحضر عنه أحد المحامين الذي تقدم بمذكرة دفاع للنقابة.