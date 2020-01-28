أخبار مصر | بيان عاجل من الأرصاد الجوية حول طقس الأربعاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيان عاجل من الأرصاد الجوية حول طقس الأربعاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء الموافق 29 يناير 2020.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أنه يسود طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، وتكون الرياح معتدلة، والأجواء غائمة جزئيًا.

وأضافت الأرصاد، في بيانها، أن الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء، أما شمال وجنوب الصعيد، والبحر الأحمر، فيميل الطقس للدفء نهارًا، ويكون شديد البرودة ليلًا.