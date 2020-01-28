أخبار مصر | العناني يستقبل وزير السياحة الأسبق.. ويؤكد: حريصون على الاستفادة من الخبرات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العناني يستقبل وزير السياحة الأسبق.. ويؤكد: حريصون على الاستفادة من الخبرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة في العباسية، السيد هشام زعزوع وزير السياحة الأسبق والذي حرص علي مقابلة الوزير لتقديم التهنئة على توليه حقيبة السياحة والآثار متمنيًا له دوام النجاح والتوفيق.

وخلال اللقاء أعرب زعزوع عن استعداده وحرصه علي تقديم كل الدعم للوزارة بشكل ودي بما لديه من خبرة سابقة في هذا المجال.

ورحب الدكتور العناني بزعزوع معربًا عن حرصه على التواصل مع القيادات السابقة للاستفادة من خبراتهم بما يخدم الوزارة والنهوض بقطاعاتها المختلفة.

وهشام زعزوع مواليد 1954، شغل منصب وزير السياحة في حكومة شريف إسماعيل، يحمل بكالوريوس تجارة من جامعة عين شمس في 1980، بدأ العمل في مجال السياحة، منذ عام 2004 إلى 2007، وعمل رئيسًا للاتحاد المصري للسياحة، منذ ديسمبر 2007 وكان مساعد أول وزير السياحة.