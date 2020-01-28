أخبار مصر | حماة الوطن: نؤيد إجراء انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب معًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حماة الوطن: نؤيد إجراء انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب معًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال اللواء محمد الغباشي، مساعد رئيس حزب حماة الوطن، إن الحزب ينتظر صدور قانوني المحليات والشيوخ وتعديلات قانون مجلس النواب لتحديد شكل النظام الانتخابي والنسب العادلة للقائمة والفردي، مشيرًا إلي أنه من الأفضل أن تتم إجراء انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب في وقت واحد نظرًا للتكلفة المادية والأمنية وحالة الإرهاق التي تصيب الأجهزة المشرفة علي العمليات الانتخابية.

وأضاف الغباشي في تصريح خاص إلى "الخليج 365"، أنه من المناسب أن تجري انتخابات المحليات بعد عام من انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب كي لا يحدث استقطاب من المحليات، لافتًا أن من يملك انجاح انتخابات المحليات قادر علي انجاح المرشحين في مجلسي النواب والشيوخ.

وأوضح الغباشي أن الحزب يستعد لخوض الانتخابات المقبلة سواء النواب أو الشيوخ أو المحليات، مشيرًا إلى أن الحزب قد وضع معايير وشروط لإنتقاء الأشخاص الذين سيتم الدفع بهم في الانتخابات المقبلة، ومن أهم هذه الشروط توافر النزاهة وحسن السمعة والقدرة علي الأداء البرلماني والتواصل الشعبي والجماهيري، فضلا عن التأهيل العالمي المناسب لكل استحقاق انتخابي.

وتابع مساعد رئيس حماة الوطن، أن الأشخاص المرشحين لخوض انتخابات مجلس الشيوخ يشترط أن يكونوا علي درجة من التأهيل العلمي أكثر من المرشحين علي مقاعد النواب والمحليات وأن يكون السن مناسب ولديه رصيد من الخبرات في هذا المجال، مشيرًا إلى أنه يتم عقد دورات تدريبه بأسلوب علمي ممنهج لكافة المرشحين ويتم عمل اختبارات بعد انتهاء الدورات التدريبية لتحديد من لديه القدرة من المرشحين علي الدفع به في الاستحقاقات الانتخابية القادمة.

ومن المقرر أن يشهد البرلمان خلال الفترة المقبلة مناقشة مشروعات قوانين مجلس النواب، ومجلس الشيوخ، ومباشرة الحقوق السياسية، وتقسيم الدوائر، استعدادا للانتخابات.