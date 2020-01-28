أخبار مصر | 'الإعلاميين' تُلزم مصطفى بكري بتقنين أوضاعه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الإعلاميين' تُلزم مصطفى بكري بتقنين أوضاعه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر الدكتور طارق سعدة رئيس اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين، قرار رقم 1 لعام 2020، بإلزام مصطفى بكري مقدم برنامج "حقائق وأسرار " بقناة صدى البلد، بتقنين أوضاعه بالنقابة.

وقالت النقابة في بيان لها، إن القرار جاء طبيقًا لنص المادتين 19/2 من قانون النقابة 93 لعام 2016، وذلك قبل الظهور في أي وسيلة إعلامية كمذيع أو مقدم برامج.

وتخطرت النقابة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وقناة صدى البلد بالقرار، تطبيقًا للإجراءات القانونية المتبعة.

يذكر أن مجلس نقابة الإعلاميين اجتمع اليوم، وناقش عدة موضوعات منها قانونية ظهور مصطفى بكري على الشاشة.