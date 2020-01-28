أخبار مصر | استمرار فعاليات التدريب البحري المشترك المصري السعودي "مرجان-16"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استمرار فعاليات التدريب البحري المشترك المصري السعودي "مرجان-16" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت عناصر من القوات البحرية المصرية والسعودية تنفيذ فعاليات التدريب البحري المشترك المصري السعودي "مرجان-16"، والذى يتم تنفيذه بنطاق الأسطول الجنوبى بالبحر الأحمر بجمهورية مصر العربية، وتشارك فيه الفرقاطة المصرية طابا وسفينة الإمداد حلايب وعدد من لنشات الصواريخ، إضافة إلى عناصر من القوات الخاصة البحرية، ويشارك من الجانب السعودى الفرقاطة الرياض وسفينة دورية صاروخية من طراز PGG وعناصر من الوحدات البحرية الخاصة السعودية.

وقد شهدت الأيام الماضية تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية المكثفة للقوات الخاصة البحرية المصرية والسعودية، تخللها تنفيذ عدد من الرمايات غير النمطية والرمايات الليلية ،التى تركزت على التدريبات الإحترافية لعناصر القوات الخاصة البحرية من الصاعقة البحرية والضفادع البشرية ، وعلي رأسها أعمال مكافحة الإرهاب بالبحر والتعامل مع العدائيات التى من المحتمل إستخدامها ضد الجزر بالبحر الأحمر.

يأتى التدريب "مرجان-16" فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقيادة العامة للقوات المسلحة لتعزيز أفاق التعاون العسكرى مع البحرية السعودية ، وتطوير قدرات القوات البحرية المصرية والسعودية فى مجال التخطيط والقيادة والسيطرة والإتصالات وتنفيذ العمليات المشتركة لمجابهة التهديدات الغير نمطية وتأمين المسرح البحرى بالبحر الأحمر مع توحيد العقائد التدريبية والعملياتية.