أخبار مصر | التجمع: نرفض الجمع بين عمليتي الاقتراع لمجلسي النواب والشيوخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التجمع: نرفض الجمع بين عمليتي الاقتراع لمجلسي النواب والشيوخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عبدالناصر قنديل المتحدث الإعلامي وأمين الشؤون البرلمانية بحزب التجمع، إن الحزب يرفض تماما الجمع بين عمليتي الاقتراع لمجلس النواب ومجلس الشيوخ في وقت واحد، مؤكدًا ضرورة أن تنفرد كل من العمليتين الانتخابيتين بجدول زمني مستقل، مشيرًا إلى أن الجمع بينهم سيؤدي إلي تشتيت الناخب وزيادة نسب الأصوات الباطلة، فضلًا عن العثرات التنفيذية التي من الممكن ان تؤدي إلي حدوث مشاكل نتيجة الجمع بين المجلسين خاصةً في ظل ثقافة الناخب المصري.

وأضاف قنديل في تصريح خاص إلى "الخليج 365" أنه حتي الأن لا توجد أجندة واضحة لإجراء العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ باعتباره نص مستحدث ولم يتم إصدار القانون حتي الأن ولم تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات عن خطة زمنية واضحة لمعرفة هل ستجري انتخابات مجلس الشيوخ في موعد قريب أم لا، أما فيما يتعلق بانتخابات مجلس النواب فنظرا للنص الدستوري فمن المفترض أن تجري انتخابات النواب في الـ 60 يوم الأخيرة من المجلس الحالي وبالتالي ستأتي انتخابات مجلس النواب في الفترة من نوفمبر إلي يناير القادم.

وأوضح قنديل، أنه علي مر التاريخ لم تجمع مصر بين عمليتين انتخابيتين في وقت واحد، علي الرغم أن مصر مرت بفترات شديدة الصعوبة كان من الممكن أن يُبرر فيها إجراء الجمع بين العمليات الانتخابية ولكن علي الرغم من ذلك كان يخصص لكل عملية انتخابية جدول زمني مستقل.

وتابع المتحدث الإعلامي للتجمع: أما فيما يخص انتخابات المحليات فلدينا انتقادات شديدة لمجلس النواب فيما يتعلق بتعثر إصدار القانون، لافتًا أن حزب التجمع علي الرغم من أنه كان لديه ملاحظات كثيرة علي مشروع القانون الذي قُدم إلي البرلمان لكنه قام بالتصويت بـ نعم رغبة منه في الوصول إلي مجالس محلية تراقب السلطة التنفيذية وتقوم بعملها في رصد أوجه الفساد وشكاله في الأقاليم.

ومن المقرر أن يشهد البرلمان خلال الفترة المقبلة مناقشة مشروعات قوانين مجلس النواب، ومجلس الشيوخ، ومباشرة الحقوق السياسية، وتقسيم الدوائر، استعدادا للانتخابات.

