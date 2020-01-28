مصر | وزير الداخلية يستقبل رئيس نادي القضاة للتهنئة بمناسبة الاحتفال بـ "عيد الشرطة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الداخلية يستقبل رئيس نادي القضاة للتهنئة بمناسبة الاحتفال بـ "عيد الشرطة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إستقبل اللواء" محمود توفيق" وزير الداخلية اليوم، بمقر وزارة الداخلية، المستشار محمد عبدالمحسن رئيس مجلس إدارة نادى القضاة وعدد من السادة أعضاء مجلس إدارة النادى، لتقديم التهنئة بمناسبة الإحتفال السنوى بعيد الشرطة.



وأعرب رئيس نادى القضاة عن خالص تقديره ورجال القضاء للدور الذى يضطلع به رجال الشرطة فى حماية أمن وإستقرار الوطن، مؤكدًا أن معركة الخامس والعشرين من يناير عام 1952 بمدينة الإسماعيلية الباسلة والتى نسجت منها الشرطة المصرية عيدًا لها بإعتبارها صفحة خالدة تسطر كفاح وتضحيات رجال الشرطة للدفاع عن الوطن وحماية ترابه، قد إستقرت فى ضمير الأمة ووجدانها، وصارت رمزًا متجددًا لبطولات رجال الشرطة المصرية الأوفياء الذين خاضوا أشرس المعارك وجادوا خلالها بأرواحهم الطاهرة من أجل عزة وكرامة وطنهم وأمن وسلامة شعبه، معربًا عن تمنياته وكافة رجال القضاء لرجال الشرطة بالتوفيق والسداد فى أداء واجبهم الوطنى نحو تحقيق رسالة الأمن السامية وإرساء دعائم الاستقرار.



من جانبه أعرب وزير الداخلية، عن تقديره لحرص أعضاء نادي القضاة على تقديم التهنئة لرجال الشرطة في عيدهم، والذي يعكس مدى التقدير للدور الذي يضطلع به رجال الشرطة في الحفاظ على أمن واستقرار أبناء الشعب المصري العظيم، وأشاد الوزير بدور القضاء المصري الشامخ ورجاله الأجلاء في تطبيق قيم العدالة والرسالة السامية التي يحملون أمانته، مؤكدًا على التكامل الوظيفي بين القضاء والشرطة وبأنهما يعملان للصالح العام للحفاظ على إحترام القانون وهيبة الدولة فى جميع القطاعات وعلى كافة الأصعدة من أجل بسط الأمن وتحقيق العدالة والسعى الدائم للحفاظ على الإستقرار لتحقيق التنمية المستدامة للوطن

