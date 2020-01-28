مصر | حبس 4 أيام لصاحب سوبر ماركت تحرش بطفل في الزيتون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس 4 أيام لصاحب سوبر ماركت تحرش بطفل في الزيتون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت منطقة الزيتون في القاهرة واقعة مأساوية بعدما تعرض طفل لم يتعد العشر سنوات لمحاولة الاغتصاب على يد جارهم صاحب سوبر ماركت عن طريق ملامسة أجزاء حساسة من جسده.

بدأت الواقعة؛ ببلاغ من أحد الأشخاص بقيام صاحب سوبر ماركت بالاعتداء على نجله البالغ من العمر ١٠ سنوات بالتحرش وملامسة أجزاء حساسة بجسده، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وبالفحص تبين قيام «صالح، م، ص»، ٣٩ سنة صاحب سوبر ماركت بالتعدى على الطفل بملامسة أجزاء حساسة من جسده ومحاولة اغتصابه.

وعندما شاهد بكاء الطفل قرر أن يتركه، وأخبر الطفل والده الذى توجه إلى المتهم وعندما عاتبه بما أخبره نجله نشبت بينهما مشاجرة استل خلالها المتهم سلاحا أبيض "كتر" بالاعتداء على والد الطفل وتم اقتياد المتهم إلى ديوان القسم وتحرر محضر بالواقعة.

وبالعرض على النيابة أدلى والد الطفل باعترافات تفصيلية، قائلًا: "رأيت ابنى يبكى وبسؤاله عن السبب أخبرني بما حدث".