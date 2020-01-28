مصر | تشريح جثة شاب قتل بطلق ناري في الجمالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشريح جثة شاب قتل بطلق ناري في الجمالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالبت النيابة العامة، مصلحة الطب الشرعي بتشريح جثة شاب قتل علي يد عاطل بطلق ناري بسبب خلافات بينهم في منطقة الجمالية، وإرسال تقرير مفصل عن سبب الوفاة وحدوثها والوقوف علي ملابساتها والتصريح بالدفن عقب ذلك.

تعود التفاصيل عندما تلقى قسم شرطة الجمالية بلاغا بوجود إطلاق نار وسقوط قتيل بشارع بورسعيد، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث، وعثر على جثة "محمد.م"، في منتصف العقد الثالث من العمر، مصابا بعدة طلقات، وبعمل التحريات تبين قيام أحد الأشخاص يدعى "م.س" بإطلاق النار عليه بسبب خلافات سابقة بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.