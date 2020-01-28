مصر | حبس عاطل ألقى "شطة" على سائق لسرقته في حلوان 15 يوما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس عاطل ألقى "شطة" على سائق لسرقته في حلوان 15 يوما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح التبين حبس مسجل خطر 15 يوما على ذمة التحقيقات، لقيامه بسرقة "توك توك" من سائقه بعد إلقاء "شطة" على وجهه، في أثناء سيره، بالتبين.

البداية تعود أنه في أثناء تفقد قوة من وحدة مباحث قسم شرطة التبين الحالة الأمنية بجوار سور القومية للأسمنت بطريق الأوتوستراد، دائرة القسم، تناهى لسمعها صوت استغاثة أحد الأشخاص.

Advertisements

وباستبيان الأمر تم التقابل مع سائق توك توك والذي قرر بأنه حال سيره بالدراجة البخارية قيادته "توك توك" بمنطقة الشارع الجديد، دائرة القسم استوقفه أحد الأشخاص "أدلى بأوصافه التقريبية"، وطلب منه توصيله إلى المنطقة محل البلاغ.

وفور وصولهما فوجئ بقيامه بإلقاء مسحوق الشطة على وجهه، واستولى منه على الدراجة البخارية قيادته ولاذ بالفرار، وبتتبع خط سير هروب المتهم ومن خلال ما أدلى به المجنى عليه من أوصاف؛ أمكن ضبطه، وتبين أنه عاطل مقيم بحلوان حال استقلاله الدراجة البخارية المستولى عليها وبحوزته كيس بداخله مسحوق "الشطة".

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بارتكاب الواقعة، وبسؤال المجني عليه تعرف على المتهم والدراجة، واتهمه بسرقته بالإكراه، وتحرر عن ذلك المحضر وتولت النيابة العامة التحقيق.