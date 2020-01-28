مصر | السجن 6 سنوات لـ4 متهمين بهتك عرض فتاة في القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السجن 6 سنوات لـ4 متهمين بهتك عرض فتاة في القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة الدائرة ٢١، المنعقدة في العباسية، بالسجن ٦ سنوات على 4 أشخاص لاتهامهم باغتصاب فتاة تحت تهديد السلاح بالقاهرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالعزيز شاهين، وعضويه مختار عنصيل، وخالد نصار، وطاهر النحاس، وأمانة سر حسن منصور، وعامر علي.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى ملازم أول حسن حسين حجاج، بلاغا يفيد بواقعة اغتصاب وهتك عرض فتاة بأحد المحلات بالزوية الحمراء بالقاهرة، وعلي الفور انتقلت قوات المباحث الي مكان البلاغ المذكور.

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وتبين أن مجموعة من الأشخاص قاموا بهتك عرض "ه.ش.ع" 39، تحت تهديد السلاح ووجدوا في تدنيس حرمة جسدها وسيلة لاشباع شهواتهم الدنئية، وما أن ظفروا بها وحيدة في مقر عملها حتي انقضوا عليها مشهرين سلاح أبيض في وجهها، وأجبروها على خلع ملابسها، وقاما الأول والثاني باغتصابها فيما قام الثالت بتصويرها بهاتف جوال لتهديدها مقابل الحصول منها على أموال لعدم نشر هذه الفديوهات وقيام الرابع بمراقبة المكان.

كما قاموا بسرقة بعض الأشياء المملوكة للفتاة المجني عليها وهي شاشة عرض وجهاز رسيفر، وقاموا بالاستيلاء على مبلغ 5000 جنيه مقابل عدم نشر الفديوهات التي تحوي مشاهد اغتصابها وفروا هاربين.

وبعمل التحريات اللأزمة، وبالاستماع إلي الشهود تبين صحة الواقعة، والمتهمون كل من "ك.ح.ع"24 عام مساعد شيف و"م.س.ع" 42 عام سائق تاكسي، و"م.م.م" 22 عام فكهاني، "ح.ع.ع" عاطل،هارب، وبعد القبض عليهم وبعرضهم علي النيابة العامة اعترفوا بقيامهم بالواقعة، وبإحالتهم إلى محكمة الجنايات أصدرت حكمها بالسجن 6 سنوات لكلا منهم.

