شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة الإدارية تحقق في واقعة تعذيب فتاة يتيمة بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت النيابة الإدارية، فتح تحقيقا عاجلا فيما بثته عددا من المواقع الإخبارية لفيديو يظهر تعدي إحدى مشرفات دار نهر الحياة بالعاشر من رمضان على إحدى فتيات الدار بالضرب المبرح باستخدام عصا.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم النيابة المستشار محمد سمير، أنه تبين من الفحص المبدئي أن من ظهرت في مقطع الفيديو هي رئيس مجلس إدارة الدار المجمد عضويتها من قبل وزارة التضامن.

وأوضح أن المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية أمر بفتح تحقيق عاجل في الواقعة مع إعلان نتائج التحقيقات فور انتهائها على الرأي العام لاسيما في ظل الحديث عن تكرار ذات الواقعة داخل الدار.