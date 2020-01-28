شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يفتح تحقيقًا عاجلًا في واقعة ضرب فتاة دار الأيتام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمر النائب العام بإجراء تحقيقات عاجلة في واقعة المشهد المنشور على وسائل التواصل الاجتماعي؛ والذي تظهر فيه مسئولة بإحدى دور الأيتام بمدينة العاشر من رمضان وهي تضرب فتاة بالدار.

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي قد وجهت مديرية التضامن الاجتماعي بانتقال لجنة لفحص بلاغ بشأن المشهد المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي والذي ظهرت به المسؤولة تضرب الفتاة بلوح خشبي سميك؛ واستمرت بضربها ضربا مبرحا، متجاهلة رجاء وتوسل فتيات أخريات بالدار للتخفيف عنهن؛ حتى انكسر اللوح.

وانتقلت اللجنة برفقة مأمور الضبط القضائي بالمديرية إلى الدار؛ حيث حرر محضرا بالواقعة أحيل للنيابة العامة.