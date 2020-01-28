شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق خالد الجندي على حوار «الخشت» وشيخ الأزهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الحوار بين رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد الخشت، وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب كان يتسم بالسخونة والجدية.

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وأشار الجندي خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، مساء الثلاثاء، إلى أن هذا الحوار كان ظاهرة صحية 100%، معقبًا: «لأول مرة نضع أرجلنا على الطريق الصحيح في قضية التجديد، لأول مرة مفيش قطع للحوار، أو إخفاء بعض الكلام منه».

وتابع «الجندي»، أن ملف تجديد الخطاب الديني محفوف بالمخاطر وعليه العديد من المحاذير وحصار شديد جدًا من تيار يريد إقصاء الدين، وأعمال التراث دون تجديد أو تمحيص.

وأضاف أن مؤتمر الأزهر لتجديد الفكر الإسلامي ناجح بكل المقاييس، لأنه شهد تعدد الرؤى، معقبًا: «مؤتمر مش سابق التجهيز زي علب العصير أو البلوبيف».