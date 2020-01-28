شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق خالد الجندي على حوار «الخشت» وشيخ الأزهر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الحوار بين رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد الخشت، وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب كان يتسم بالسخونة والجدية.
وأشار الجندي خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، مساء الثلاثاء، إلى أن هذا الحوار كان ظاهرة صحية 100%، معقبًا: «لأول مرة نضع أرجلنا على الطريق الصحيح في قضية التجديد، لأول مرة مفيش قطع للحوار، أو إخفاء بعض الكلام منه».
وتابع «الجندي»، أن ملف تجديد الخطاب الديني محفوف بالمخاطر وعليه العديد من المحاذير وحصار شديد جدًا من تيار يريد إقصاء الدين، وأعمال التراث دون تجديد أو تمحيص.
وأضاف أن مؤتمر الأزهر لتجديد الفكر الإسلامي ناجح بكل المقاييس، لأنه شهد تعدد الرؤى، معقبًا: «مؤتمر مش سابق التجهيز زي علب العصير أو البلوبيف».
كانت هذه تفاصيل خبر تعليق خالد الجندي على حوار «الخشت» وشيخ الأزهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.