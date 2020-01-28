شكرا لقرائتكم خبر عن حلمي النمنم: حكم حظر النقاب بجامعة القاهرة انتصار تاريخي لجابر نصار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أشاد حلمي النمنم، وزير الثقافة السابق، بقرار المحكمة الإدارية العليا بحظر ارتداء عضوات هيئة التدريس للنقاب بجامعة القاهرة. وقال النمنم خلال لقاء تليفزيوني، الثلاثاء: «يجب نسب الفضل لأصحابه وهذا الحكم انتصار للدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة الأسبق، الذي اتخذ القرار في وقت صعب واستكمل المعركة». وتابع: «لا أحد يستطيع مخالفة الحكم كونه نهائيا باتا، ويجب أن يعمم القرار على كافة الجامعات».

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