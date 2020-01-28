شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تكرم مجدى يعقوب ورئيس البورصة ونائب محافظ البنك المركزى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم المجلس الثقافى البريطانى، السير والعالم مجدى يعقوب، رئيس مؤسسة مجدى يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، الذى حصل على جائزة الإنجاز الحياتى خلال حفل جوائز خريجى التعليم البريطانى بحضور وزير الكهرباء المصرى، ومديرة المجلس الثقافى البريطانى، والسفير البريطانى فى مصر، وعدد من المهنيين البارزين.





ووفقا لحساب السفارة البريطانية لدى القاهرة، عبر تويتر، فتم تكريم السير مجدى يعقوب، وحصوله على جائزة الإنجاز الحياتى، ناقلا تصريحات الدكتور مجدى، الذى قال خلال كلمته بعد التكريم: "إن القيام بما يراه صحيحا يسعده، هذه بعض الأشياء التى يتعلمها المرء خلال مسيرته فى الحياة: الشعور بألم الناس، واستخدام المعرفة والمهارات، وتعليم الآخرين، لأنه إذا لم يكن لديك الكثير من الموارد البشرية مهما فعلت فإنه ليس مستدامًا".





وكشف الحساب، عن حصول رامى أبو النجا، الحاصل على ماجستير العلوم فى المالية من جامعة سيتى بلندن، الذى ساهم بشكل قوى فى تجديد إطار السياسة النقدية فى مصر، خاصة من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادى، مما أكسبه تعيينه الأخير كنائب محافظ الاستقرار النقدى فى البنك المركزى المصرى، على جائزة الإنجاز المهنى.

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كما حصلت أمينة أبو دومة، خريجة كلية جولدسميث فى جامعة لندن على جائزة التأثير الاجتماعى، وأشار حساب السفارة، أن عمل أمينة، كان فى إنتاج الموسيقى والمسرح مؤثرًا للغاية مما أدى الى ولادة أعمال فنية مصرية جديدة تم تصديرها أيضًا إلى منصات شهيرة فى جميع أنحاء العالم، وحصل أيضا على جائزة رواد الأعمال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، وخريج جامعة يورك.







