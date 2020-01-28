شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة يرد على شيخ الأزهر.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع، الصادر غدا الأربعاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، خلال فعاليات اليوم الثانى لمؤتمر الأزهر لتجديد الفكر الإسلامى.. رئيس جامعة القاهرة يرد على شيخ الأزهر.. علوم التفسير والفقه وأصول الدين والحديث والخطاب الدينى عمل بشرى يمكن إعادة النظر فيه.. لانزال نعيش فى زمن الفتنة والتكفير وفقه الحيض والجنس ولم ندخل معارك الحرية والفقر والجهل والعلم.

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ـ خلال فعاليات اليوم الثانى لمؤتمر الأزهر لتجديد الفكر الإسلامى.. رئيس جامعة القاهرة يرد على شيخ الأزهر.. علوم التفسير والفقه وأصول الدين والحديث والخطاب الدينى عمل بشرى يمكن إعادة النظر فيه.. لانزال نعيش فى زمن الفتنة والتكفير وفقه الحيض والجنس ولم ندخل معارك الحرية والفقر والجهل والعلم

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