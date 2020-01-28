شكرا لقرائتكم خبر عن شعراوى: تخصيص 12 مليار جنيه لتنفيذ منظومة النظافة وأغلقنا 62 مقلبا عشوائيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعرواى، إن العمل على المنظومة المتكاملة للقمامة جاءت فى ضوء تكليفات رئاسية بأهمية العودة بالمحافظات لسابق عهدها، واستعانت الوزارة بالدراسات السابقة لدى وزارة البيئة، وتم الاستمرار لمدة سنة شهدت تحديد الكميات المتولدة فى المحافظات، وعدد الشوارع وعرضها على المحافظين وتم عمل تقييم لها حتى بعد حركة المحافظين الأخيرة .

واضاف شعراوى، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء تعقيباً على الأدوات الرقابية الموجه من النواب بشأن منظومة النظافة، أن النواب تتحدث عن عدم وجود جهود على أرض الواقع، لكن الارقام تؤكد أن هناك جهد كبير مبذول حيث تم تخصيص 12 مليار جنيه لتنفيذ المنظومة الجديدة التى ينبثق منها 3 برامج رئيسية، بداية من البنية التحتية والتشغيل.

واشار شعراوى إلى أن هناك مقالب عشوائية تاريخية لاسيما في القاهرة، وتم إغلاق 62 مقلبا، كما يتم حاليا إنشاء محطات وسيطة منها 29 محطة ثابتة و65 متحركة، إلى جانب 52 خلية دفن، وإنشاء 63 خط تدوير ومعالجة جيدد .

وأكد وزير التنمية المحلية، أنه تم رفع التراكمات بالكامل من 7 مواقع بالمحافظات، مشيراً إلى أنه تم رفع المعدل 254.5 آلف نص من المخلفات من المحافظات.