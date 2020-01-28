رئيس الوزراء يطالب نواب المحافظين برفع تقارير دورية لما يتم إنجازه على أرض الواقع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، خلال لقائه بنواب المحافظين بالأكاديمية الوطنية للتدريب، نواب المحافظين برفع تقرير دورى له عما تم إنجازه وما يرصدوه من آى مشكلات تواجههم أو تواجه محافظاتهم.
ووجه رئيس الوزراء رسالة لهم قائلا:"زى ما المحافظين هيرفعوا تقارير عنكم وما انجزتموه، لابد وأن ترصدوا بأنفسكم اى مشكلات تواجهكم او تواجه محافظاتكم ".
وجاء البرنامج التدريبي المكثف لنواب المحافظين الجدد تنفيذًا لتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتدريب الثلاثة وعشرين نائب الذين أدوا اليمين الدستورية في آخر نوفمبر الماضي، حيث قامت الأكاديمية بتصميم البرنامج من خلال تدريبهم على مهارات القيادة الفعالة ومهارات التواصل الفعال ومهارات الذكاء العاطفي والاجتماعي والمهارات الإدارية كإدارة الوقت وإدارة الأزمات وإدارة المشروعات وإدارة فرق العمل الناجحة وإدارة وقيادة التغيير والقانون والتعريف بمبادئ الإتيكيت والعلاقات العامة والتعامل مع الجمهور.
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