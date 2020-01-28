شكرا لقرائتكم خبر عن سيد أبو القمصان مستقيلا من منصب مستشار وزير التجارة: سنى 78 وحان وقت الراحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم سيد أبو القمصان مستشار بوزارة الصناعة والتجارة، باستقالته من منصبه للوزيرة نيفين جامع، بعد أن شغل منصب مستشار الوزير لشئون التجارة لعدة سنوات، وقال أبو القمصان لـ " الخليج 365"، إنه تقدم باستقالته للوزيرة نيفين جامع الأسبوع الجارى وتم قبولها رسمياً، مضيفاً: "سني الآن 78 سنة منهم 57 سنة فى العمل الحكومى و13 سنة كمستشار لوزارة التجارة، وحان الوقت للاستراحة لظروف السن".

استقالة مستشار وزيرة الصناعة والتجارة

الجدير بالذكر أن نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، قالت إن وزارة الصناعة ستعمل على عدد من المحاور خلال 2020، ونضع خطة عمل حتى 2025 وسيكون هناك موضوعات وملفات ذات أولوية لإنجازها، موضحة أن أهم هذه الملفات التى تعمل عليها الوزارة، هو ملف المصانع المتعثرة لإعادة تشغيلها، وإعادة المصانع للعمل بكامل طاقتها.

وأضافت وزيرة الصناعة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، فى العاصمة البريطانية لندن، أن العمل وفق هذه الرؤية والبرنامج بتوجيهات من رئيس لجمهورية ودعم من البنك المركزى لكونه شريك أساسى فى هذه المبادرة، إضافة إلى العمل على مبادرة التمويلات التى تم الإعلان عليها للقطاع الصناعى من البنك المركزى.

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وأكدت نيفين جامع، أن ملف الصادرات والواردات ذات أولوية بحيث يتم تعظيم الصادرات المصرية، وتقليل الواردات، والعمل على منهجية من خلال ربط دليل الواردات بجذب استثمارات أجنبية من الخارج، مضيفة "أنه من خلال مؤتمر لندن للاستثمار تم مراعاة هذه النقطة والاستفادة من الخبرات للشركات الانجليزية، والعمل على جذبها للاستثمار فى مصر، وأن يكون لمنتجاتهم سوق محلى موجود لدينا.

وتابعت" أنه يتم التواصل مع الجانب الانجليزى لتعظيم الصادرات المصرية لهم، خاصة بالنسبة للحاصلات الزراعية".

وكان صندوق مصر السيادى وقع مع شركة أكتيس، شركة الاستثمار المباشر الرائدة في الأسواق الناشئة والتى تتخذ من لندن مقرا لها، مذكرة تفاهم للتعاون الإستراتيجى للاستثمار بعدة قطاعات فى مصر.