شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء لنواب المحافظين: "طريقكم مش مفروش بالورد ولازم تصمدوا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، خلال لقائه بنواب المحافظين بالأكاديمية الوطنية للتدريب، إن هناك دورات تدريبية جديدة ومتقدمة خلال الفترة القادمة لنواب المحافظين من الشباب، وأضاف: "انتم مشروع لتكونوا محافظين ووزراء "، وحريصين على تمكينكم من الاداء الجيد، قائلا لهم:"مش هتلاقوا طريقكم مفروش بالورود ولازم تصمدوا وتخدموا بلدكم وتنحرطوا فى العمل".

وقال إن هناك توجيهات كاملة للمحافظين لتمكينكم، وسيكون هناك اجتماعات دورية سيعقدها مع المحافظين ونواب المحافظين .

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وأوضح أن المرحلة القادمة بها حجم عمل كبير خاصة على مستوى المحافظات، لافتا إلى ان الخطة الاستثمارية القادمة ستتضمن عشرات المليارات التى ستوجه لمشروعات التنمية بالمحافظات ومبالغ ضخمة.

وجاء البرنامج التدريبي المكثف لنواب المحافظين الجدد تنفيذًا لتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتدريب الثلاثة وعشرين نائب الذين أدوا اليمين الدستورية في آخر نوفمبر الماضي، حيث قامت الأكاديمية بتصميم البرنامج من خلال تدريبهم على مهارات القيادة الفعالة ومهارات التواصل الفعال ومهارات الذكاء العاطفي والاجتماعي والمهارات الإدارية كإدارة الوقت وإدارة الأزمات وإدارة المشروعات وإدارة فرق العمل الناجحة وإدارة وقيادة التغيير والقانون والتعريف بمبادئ الإتيكيت والعلاقات العامة والتعامل مع الجمهور.