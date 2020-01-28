شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: رئيس الجمهورية وجه بتوفير سبل النجاح لنواب المحافظين الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، خلال لقائه بنواب المحافظين بالأكاديمية الوطنية للتدريب، حرصه على لقائه بنواب المحافظين، مؤكدا أن اختيارهم تم بناءا على أسس وكفاءة.

وقال إن المشكلة التى كانت تعانى منها مصر هى ان بعض الاختيار للقيادات لم يكن لديهم الخبرة، وبالتالى كان هناك حرص على تدريب نواب المحافظين ليكونوا على دراية بالعمل العام وقت عملهم على أرض الواقع .

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وأضاف أن رئيس الجمهورية وجه بتوفير كافة سبل النجاح لنواب المحافظين الشباب، لنجاح تجربتهم، مؤكدا حرص رئيس الجمهورية والحكومة على نجاح هذه التجرية، مضيفا قائلا: "أنتم مشروع للمحافظين ووزراء".

وجاء البرنامج التدريبى المكثف لنواب المحافظين الجدد تنفيذًا لتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتدريب الثلاثة وعشرين نائب الذين أدوا اليمين الدستورية فى آخر نوفمبر الماضى، حيث قامت الأكاديمية بتصميم البرنامج من خلال تدريبهم على مهارات القيادة الفعالة ومهارات التواصل الفعال ومهارات الذكاء العاطفى والاجتماعى والمهارات الإدارية كإدارة الوقت وإدارة الأزمات وإدارة المشروعات وإدارة فرق العمل الناجحة وإدارة وقيادة التغيير والقانون والتعريف بمبادئ الإتيكيت والعلاقات العامة والتعامل مع الجمهور.