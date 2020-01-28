شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يزور الأكاديمية الوطنية للتدريب ويلتقى نواب المحافظين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منذ قليل، مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب والتقى بنواب المحافظين الجدد، كما تفقد رئيس الوزراء لجان عمليات امتحانات البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذين للقيادة خلال إحدى الاختبارات التى تجرى حاليا بمقر لجان العمليات .

وجاء البرنامج التدريبي المكثف لنواب المحافظين الجدد تنفيذًا لتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتدريب الثلاثة وعشرين نائب الذين أدوا اليمين الدستورية في آخر نوفمبر الماضي، حيث قامت الأكاديمية بتصميم البرنامج من خلال تدريبهم على مهارات القيادة الفعالة ومهارات التواصل الفعال ومهارات الذكاء العاطفي والاجتماعي والمهارات الإدارية كإدارة الوقت وإدارة الأزمات وإدارة المشروعات وإدارة فرق العمل الناجحة وإدارة وقيادة التغيير والقانون والتعريف بمبادئ الإتيكيت والعلاقات العامة والتعامل مع الجمهور.

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وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعاً، لمتابعة آخر المستجدات المتعلقة بتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة بورسعيد، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتور ايهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، والدكتور احمد السبكى، مساعد وزير الصحة للرقابة والمتابعة.

وفى مستهل الاجتماع، أشاد رئيس الوزراء بالجهود المبذولة من جانب كافة الجهات المعنية، لبدء تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى محافظة بورسعيد باعتبارها تعد نموذجاً، تمهيداً لتطبيق تلك المنظومة فى باقى محافظات الجمهورية، مؤكداً على أهمية المتابعة المستمرة لمختلف الاجراءات والخطوات المتعلقة بالمنظومة والخدمات المقدمة من خلالها، سعياً لتلافى أى ملاحظات قد تظهر أثناء التطبيق، خاصة أننا مقبلون على تطبيق المنظومة فى 5 محافظات أخرى، جارٍ الإنتهاء من تسجيل مواطنيها حالياً.

وجدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع، التأكيد على أن الدولة تسعى من خلال تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل إلى وجود نظام تكافلى اجتماعى، يقدم من خلاله خدمات طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز، وتتكفل الدولة من خلال تلك المنظومة بغير القادرين، وتكون الاسرة هى وحدة التغطية، مشدداً فى الوقت ذاته على توفير الدولة لكافة المتطلبات والاحتياجات التى تضمن تحقيق الاستدامة فى تطبيق المنظومة بمحافظة بورسعيد وسائر المحافظات التى سيتم بدء التطبيق بها، هذا إلى جانب التأكد من جودة الإدارة والتشغيل لمختلف مراحل التطبيق، وما يتعلق بصيانة المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية وكذا الأجهزة الطبية المختلفة، وصولاً لتقديم خدمة صحية لائقة للمواطنين.