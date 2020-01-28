شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. نتنياهو لترامب: بعد كل ما قدم لإسرائيل أنت أعظم صديق فى البيت الأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس لوزراء الإسرائيلى بينيامين نتنياهو خلال المؤتمر الصحفى الذى يعرض فيه ترامب خطته للسلام: ايها الرئيس أنتم تعترفون بسيادة إسرائيل على كل اليهود وكل الأراضى الإسرائيلية، كما يعرف القساوسة ورجال الدين هنا هذا ما نص عليه الإنجيل، وهناك أماكن منصوص عليها فى الإنجيل وكذلك هناك جبل فيه مدافن الكثير من القديسين والأنبياء اليهود والمسيحيين لقرون كانت هناك وصايا من الأنبياء اليهود والمسيحيين، هذه الأراضى لألاف السنين ظلت ذلك المكان الذى يوجد فى مخيلة العالم، هذه الأماكن سيتم الاعتراف بها من الولايات المتحدة الأمريكية كجزء أساسي للدولة اليهودية.

وأضاف: الرئيس بسبب هذا الاعتراف التاريخى ولأننى اعتقد أن اتفاقكم للسلام يحقق التوازن الذى فشل فى تحقيقه السابقون، انا تمكنت من الاقتناع بهذا الاتفاق بناء على رؤيتك للسلام هو خطة عظيمة لإسرائيل وخطة عظيمة للسلام، صراحة حتى مع كل ما قدم لإسرائيل، بناء على خطتك لست متفاجئا أنت أعظم صديق لإسرائيل فى البيت

وكان القيادى فى حركة فتح، عزام الأحمد، قد قال اليوم الثلاثاء، إن ممثلين عن حركة حماس، سيشاركون فى اجتماع القيادة الفلسطينية الذى دعا إليه الرئيس الفلسطينى محمود عباس، لبحث آليات الرد على خطة السلام التى سيعلنها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، فى وقت لاحق اليوم، وقال عزام الأحمد، حسبما أفادت قناة (العربية) الإخبارية: "دعونا حركة حماس لحضور اجتماع القيادة الطارئ، وسيحضرون الاجتماع".

وطالبت الحكومة الفلسطينية، أمس الاثنين، المجتمع الدولى، بمقاطعة الخطة الأمريكية المرتقبة لحل النزاع الفلسطينى الإسرائيلى التى لطالما أعلن الفلسطينيون رفضهم لها ويرون أنها منحازة إلى إسرائيل.

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وكان الرئيس الفلسطينى، محمود عباس، دعا القيادة الفلسطينية لاجتماع طارئ، اليوم الثلاثاء، يبدأ قبل ساعة من التوقيت المخطط لنشر الولايات المتحدة خطة "خطة السلام" ، حسبما نشرت روسيا .

وأكد رئيس الوزراء الفلسطينى محمد أشتية، رفضه لخطة ترامب للسلام واصفا إياها بخطة تصفية القضية الفلسطينية، مطالبا المجتمع الدولى ألا يكون شريكا فى هذه الخطة؛ لتعارضها مع أبجديات القانون الدولى وحقوق الشعب الفلسطينى غير القابلة للتصرف، وقال أشتية، خلال جلسة الحكومة الـ 40 فى رام الله، أمس الاثنين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- إن هذه الخطة أداة لتلبية رغبات سلطات الاحتلال، ولا تشكل أساسا لحل الصراع، وقدمتها جهة فقدت مصداقيتها بأن تكون وسيطا نزيها لعملية سياسية جدية وحقيقية.

من جهته أعلن السفير حسام زكى الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أن فلسطين طلبت عقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزارى بحضور الرئيس الفلسطينى محمود عباس، السبت المقبل، وقال السفير حسام زكى إن المندوبية الدائمة لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية طلبت اليوم الثلاثاء عقد هذا الاجتماع بهدف الاستماع إلى رؤية الرئيس الفلسطينى وبحث ما يسمى بخطة السلام التي من المنتظر أن يعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القضية الفلسطينية .

وطلبت المندوبية الدائمة لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، عقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزارى بحضور الرئيس الفلسطينى محمود عباس السبت المقبل، وصرح مصدر دبلوماسى عربى، لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء، بأن طلب عقد هذا الاجتماع يأتي بهدف الاستماع إلى رؤية الرئيس الفلسطينى وبحث ما يسمى بخطة السلام التي من المنتظر أن يعلنها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب في وقت لاحق اليوم بشأن القضية الفلسطينية .