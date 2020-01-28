شكرا لقرائتكم خبر عن «حماية المستهلك»: 16 محضرًا وضبط لحوم وسلع منتهية الصلاحية بالفشن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على أهمية تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية للتأكد من جودة الخبز المنتج، وعدم التلاعب بأسعار السلع ومكافحة الغش التجاري وضبط المخالفين ولضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين، وذلك بالتنسيق بين التموين والوحدات المحلية والأجهزة والجهات المعنية.

جاء ذلك خلال استعراضه تقرير لجنة حماية المستهلك، والتي تختص بتحقيق الانضباط في السوق ومنع التلاعب والغش التجاري وضبط السلع المخالفة أومنتهية الصلاحية والحيلولة دون احتكار السلع التموينية والأساسية، والعمل على توفيرها بأسعار مناسبة لجمهور المواطنين.

وقامت اللجنة بحملة تفتيشية بدائرة مركز الفشن، تمكنت خلالها من تحرير 16 محضراَ، التي شملت 5 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، 6محاضر لعدم وجود شهادات صحية، و3 محاضر لإنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضر لحيازة سلعة منتهية الصلاحية، ومحضر للذبح خارج المحزر الحكومي، فضلاً عن ضبط 5 كيلوجرام لحوم وكراتين فيشار وعلب زبدة، حيث تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.