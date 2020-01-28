شكرا لقرائتكم خبر عن بنسبة بنجاح 85.2%.. محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، الثلاثاء، نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بالمحافظة لعام 2019/2020 بنسبة نجاح بلغت 85.2%.

وقال يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية، إنه بلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 85421 طالب وطالبة، وبلغ عدد الحضور 83395 طالب وطالبة، وبلغت نسبة النجاح الاجمالية 85.2٪ بإجمالي عدد 71025 طالب وطالبة، ووصلت نسبة النجاح بين البنين 81.7٪، بينما نسبة النجاح بين البنات فقد بلغت 88.6٪.

وعن ترتيب نسب النجاح في الإدارات التعليمية الثمانية، أوضح «الديب» أنه بلغت نسبة النجاح في إدارة الجمرك 98 ٪ متصدرة الإدارات الفرعية ونسبة النجاح في إدارة العجمي التعليمية وصلت إلى 95.3٪، ونسبة النجاح في إدارة غرب التعليمية 93.3٪، ونسبة النجاح في شرق التعليمية بلغت 91.9٪، أما عن نسبة إدارة وسط التعليمية 85.2٪، وفي إدارة منتزه التعليمية 80.2٪، وإدارة العامرية بلغت 70.7٪، اما نسبة النجاح في ادارة برج العرب 70.1٪.