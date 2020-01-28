شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال يستعرض محفزات صناعة السيارات الكهربائية أمام «النواب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عرض هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، محفزات مقترحة لإنتاج السيارات الكهربائية في مصر، خلال استعراض خطة العمل أمام لجنة الصناعة بمجلس النواب، الثلاثاء، وقال إنها تشمل إنشاء وزارة الكهرباء 1000 محطة شحن سريع بقدرة 50 كيلو وات، خلال 3 سنوات على الأقل، وتشغيلها بشكل تجاري، مع إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة في بناء المزيد من المحطات، حسب الطلب وفق خريطة محددة.

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وأشار توفيق إلى أن عام 2020 سيشهد توقيع الاتفافيات الخاصة بإطلاق السيارات الكهربائية في مصر، وقال إن الجانبين المصري والصيني تبادلا الزيارات من أجل بحث سبل التعاون في إنتاج السيارة الكهربائية، وسيتم إعداد دراسة جيدة لموضوع الشحن الكهربائي قبل إطلاق السيارات الكهربائية.

وأكد توفيق أن محطات الشحن الكهربائي ستكون متوافرة في أماكن متنوعة، كما سيتم مراعاة حاجة سيارات التاكسي إلى محطات للشحن البطيء، لافتًا إلى وجود حزمة من المحفزات المقترحة لإنتاج السيارات الكهربائية، في إطار جهود الوزارة لدراسة تجارب الدول في إنتاج السيارات الكهربائية وأهمها التجربة الصينية، ومن بينها إطلاق برنامج على غرار مشروع إحلال التاكسي الأبيض محل الأسود في 2006 يستهدف 3% سنويًا من الأسطول بواقع 11 ألف سيارة.

وذكر الوزير أن المحفزات تشمل أيضا إلزام الجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، بإحلال 5% سنويًا من أسطول السيارات الخاص بها بما يعادل حوالى 7 آلاف سيارة، إلى جانب منح دعم للمستثمرين لأول 100 ألف سيارة كهربائية مصنعة محليًا لمرة واحدة بقيمة 50 ألف جنيه للسيارة، بشرط أن تتميز بمدى سير أكثر أكثر من 400 كم في الشحنة الكاملة الواحدة.