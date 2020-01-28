شكرا لقرائتكم خبر عن عالقون في مدينة الأشباح بسبب «كورونا».. قصة 3 مصريين يواجهون الرُعب في ووهان الصينية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«إحنا خايفين.. الدنيا عتمة.. مفيش غير القطط والكلاب هِنا»، 3 جُمل متقطعة قالتها سوزان، طالبة الدكتوارة بإحدى جامعات ووهان الصينية، قُرب نافذة تطل على أحد الشوارع الجانبية بمقاطعة «خوبي»، عقارب الساعة تُشير إلى الحادية عشرة مساءً، جلست حينها «سوزان» تتأمل بحزن الشوارع الفارغة، وتتساءل: كيف تحولت المدينة النابضة بالحياة إلى مدينة أشباح؟!

مُنذ أسبوعين تقريبًا، أمسكت «سوزان» بين يديها بصحيفة «خوبي ديلي»، وقرأت حينها خبرًا يقول: «وفاة رجل ثمانيني بسبب غير معروف»، إذ تم تسجيل حالة وفاة واحدة داخل المقاطعة التي تسكُنها، أسفل مركز المدينة ووهان، لم تعلم «سوزان» حينها سبب وفاة الرجل، لكن تبيّن فيما بعد أن الرجل العجوز كان يزور أقاربه في ووهان مُنذ أكثر من شهرين، وحمل فيروس «كورونا» بين طيّات ملابسه، لينقله إلى المدينة التي يسكُنها.

«أنا بقالي 4 سنين عايشة في الصين، بدرس دكتوراة، أول مرة يحصلنا الموقف ده»، بصوتٍ مبحوح، جاء رد «سوزان»، عبّر أحد التطبيقات الإلكترونية، ورغم بُعد المسافات، بدا الخوف متشعبًا في حبالها الصوتية، إذ قالت: «بدأنا نعرف إن في فيروس داخل ووهان، وبعدين بدأت الإجازة الصينية، وبعدين انتقلوا لمقاطعات جنبنا، وبدأ انتشار الفيروس».

قبل معرفة سُكان ووهان، المدينة الصينية الأكثر تطورًا في مجال التعليم العالي، بانتشار الفيروس، كانت البهجة مُسيطرة على الأجواء، الأسواق تعجّ بالمتسوّقين الذين حاولوا شراء كل ما لذّ وطاب من الطعام والشراء، كي يحتفلوا بعيد رأس السنة القمرية وبداية السنة الصينية الجديدة، المعروفة باسم «سنة الفأر»، الأمر الذي جعل «سوزان» تذهب إلى سوبر ماركت كبير لشراء زاد الأيام القادمة، كما تقول لـ«المصري اليوم»: «كُنا بنحضر للعيد، اتفاجئنا إن الناس بتروح المستشفيات بالمئات، لدرجة إن المستشفيات التلاتة الموجودة في المقاطعة اتملت بالناس، عرفنا ساعتها إنه فيروس كورونا».

تصمُت «سوزان» للحظات، ثم تُكمل فيما تُغالبها الدموع، وتقول: «في مصر لو في مشكلة الناس بتخرج في الشوارع، بتفّك عن نفسها، إنما هنا مفيش خالص»، وتُضيف: «إحنا محبوسين في البيوت، مبقاش في حد موجود في الشوارع، كله اتحبس في المدينة، كان في بنات زمايلنا خرجوا برة البلد يتفسحوا، لكن اتحبسوا في المدينة ومبقاش حد يخرج من مكانه».

وعن تحرُك السفارة المصرية في الصين، تقول «سوزان»: «عملولنا جروب ضمّوا فيه الناس، عددنا 350 بالأسر بتاعتهم بالأطفال، حاسين إنهم بيحصروا العدد عشان يعرفوا لو حد جرى له حاجة، يقدروا يتصرفوا، لكن محدش جاب سيرة عن الترحيل».

بيان السفارة المصرية

لا تعلم «سوزان» وأطفالها الآن مصير أسرتها، وسط انتشار أخبار عن وفاة 100 شخص حتى الآن، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 2714 شخصًا، ومغادرة حوالي 5 ملايين من سكان ووهان قبل فرض (العزل الصحي) بسبب الوباء، ووجود حوالي 9 ملايين شخص باقين في المدينة، فيما يخضع حوالي 2700 شخص للمراقبة الصحية، ومن المحتمل ارتفاع عدد المصابين بالمرض.

«الدراسة اتعطلت، الجامعة بعتت لنا إيميلات إن الدراسة وقفت لأجل غير مسمى»، تقولها «سوزان» بحُزن، إذ كانت تستعد لحصولها على شهادة الدكتوراة، يونيو القادم، وذلك بجانب شهور الانتظار التي قضتها في وضع مولود جديد، بعد 3 شهور فقط «أنا حامل وقربت أولد، مش عارفة أروح فين ولا أعمل إيه، المستشفيات مليانة مُصابين، كنت بفكر أسافر مصر، طب هاروح إزاي؟، حتى الدكتورة اللى متابعة معاها، سافرت وسابت ووهان».

لا تملُك «سوزان» إلا الجلوس والانتظار، أملاً في أمان قريب، كما تتمنى تدخُل الحكومة المصرية لإنقاذ المصريين الموجودين في ووهان، بطريقة أكثر فعالية، إذ تقول: «نناشد الحكومة المصرية، كلنا باحثون طلبة ماجستير ودكتوراة وأعضاء هيئة تدريس. كلنا جايين عشان بعثات أو منح، بنناشد الحكومة المصرية تشوف أي طريقة تخرجنا لحد ما حالة الطوارئ تنتهي».

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خريطة فيروس كورونا في ووهان

«حافظي على قوتك يا ووهان، واصلي مسيرتك يا ووهان».. هتافات رآها عبدالرحمن أمير، طالب الدكتوراة بجامعة ووهان الصينية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أظهرت أشرطة مصورة لأشخاص يهتفون «ووهان جيايو» من شبابيك شققهم، في محاولة منهم لإنعاش قلب المدينة المتوقف، لم ير الطالب المصري تلك الهتافات، إذ يجلس وحيدًا داخل غرفته.

يروي «عبدالرحمن» بداية معرفته بانتشار فيروس كورونا داخل ووهان، إذ يقول في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «مكُناش مهتمين في البداية وتعاملنا مع الموقف إنه عادي. والصينيين في بداية الانتشار محدش كان لابس قناع، لقينا فجأة المحلات بتقفل، وناس كتير بيغادروا المدينة، كان المفروض الحكومة تمنع الخروج برّة المدينة في البداية، لو كان ده حصل، ماكنش الفيروس انتشر».

الجمعة الماضي، كان يجلس «عبدالرحمن» وحيدًا داخل المدينة الجامعية، أرادَ حينها الذهاب لأقرب مسجد لأداء الصلاة، لكن التعليمات التي كُتبت تقول «ممنوع الخروج من الغرف.. يُرجى التزام المكان»، كما يقول: «مخرجتش من الأوضة، مفيش صلاة جمعة، كل واحد صلى صلاة الضهر لوحده، محدش بينزل، اللى عندهم أطفال، بيضطر ينزل يجيب لبن أطفال من برة».

لا يملُك «عبدالرحمن» شيئًا سوى تصفُح مواقع التواصل الاجتماعي، ومُطالعة الأخبار، التي جاء من ضمنها أن الحكومة اليابانية قالت إنها سترسل طائرة في رحلة عارضة إلى مدينة ووهان، بؤرة تفشي فيروس «كورونا» في الصين، مساء الثلاثاء، لإجلاء رعاياها الراغبين في العودة إلى اليابان، إذ يتمنى الطالب المصري أن تفعل بلاده نفس الشيء: «السفارة طمنونا لكن لو الأمر اتطور، هل حد هيلحقنا؟».

في إحدى غُرف المدن الجامعية أيضًا، جلس ابن الإسكندرية المهندس المصري علي عطيّة، طالب الماجستير، متلحفًا بأمل ضد الأخبار «السيئة»، إذ قال زملاؤه الطلاب إن صديقهم الكينيّ أصيب بفيروس كورونا، لذا تم حبسه في عزل صحي، كما يقول لـ«المصري اليوم»: «المدينة بقت مدينة أشباح، بدل الأعياد والفرح، بقينا عايشين في خوف وحُزن».

ويُضيف «عطية»: «الموضوع بدأ عادي، بعدين بقى مُخيف، الناس لابسة كمامات في كل حتة، أنا قاعد في سكن الجامعة، بيقيسوا حرارتنا وإحنا خارجين وداخلين الجامعة، إحنا محبوسين مبنخرجش في حتة، الأمر مجهول، اللى بدأ يخوفنا مع الوقت، إن بعض الناس من جنسيات تانية بيقولوا في دول بتبعت طيارات بتجلي رعاياها، بدأنا نحس إن الموضوع هايبقى أصعب في المستقبل».

بصوتٍ خائف، يتصل «عطية» بأهله يوميًا في مصر، يسألهم عن أحوالهم ويرسل سلامًا حارًا إلى بحر إسكندرية ويُطمئنهم: «أنا كويس، محدش يقلق».

لكن بسؤالنا لهُ، يقول: «بخاف أهلي يعرفوا الحقيقة، مبنكتبش على مواقع التواصل الاجتماعي، الهايبرز الكبيرة شغالة، عشان الناس تقدر تجيب مُستلزمات الأكل، بنجيب كتير، عشان منضطرش نخرج ناكل برة، مستنيين يجدّ جديد والأوضاع تتحسن».

وعن تواصل السفارة المصرية في الصين معهم، يقول «عطية»: «في تواصل مع السفارة عن طريق تطبيق we chat، الخطوة اللى هُمّا واخدنها لحد دلوقتي، إنهم بيحصروا الأسماء والعناوين، وبيقولوا إحنا معاكم ومتابعين الوضع، وبالنسبة للحكومة الصينية اشتروا لنا كمامات طبية، ورغم أن المواصلات واقفة، عاملين رقم اتصال سريع لو حد حس بأعراض المرض، يبعتولك عربية إسعاف وياخدوك يكشفوا عليك في أقرب مستشفى».

«كل اللى بفكّر فيه، إن لو الأمور اتطورت، نرجع مصر في أمان»، يصمُت للحظات، ثم يكمل: «نفسنا نرجع بلدنا بخير».

شوارع ووهان الصينية